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醫療質量顯著提升 紐約仁德醫生獲第一保健雙項表彰

工商記者衛伯承／紐約訊
紐約仁德醫生集團獲第一保健雙項表彰。
紐約仁德醫生集團獲第一保健雙項表彰。

紐約市最大的綜合性、多專科華人醫生集團——仁德醫生(Rendr)，於日前獲得了第一保健(Healthfirst)的兩大獎項，以表彰仁德醫生在2021年醫療質量方面的成績與進步。

第一保健對仁德醫生的兩項表彰包括：2021年聯邦醫療保險(Medicare)「最佳質量社區醫療服務者獎」和2021年「最佳進步社區醫療服務者獎」。

仁德醫生此次獲得雙重表彰，是因為採取了一系列旨在改善病患健康狀況和提升患者滿意度的舉措，讓專業的臨床醫務、數據分析和運營團隊可以重點關注患者忽視的醫護項目，包括乳腺癌篩查和與糖尿病相關的眼科檢查等。

仁德醫生首席醫務官施祐鈞醫生說：「我們的醫務團隊致力於提升社區民眾的健康，並建立早期癌症檢測和慢性病預防的措施，對此我們深感自豪。我們不斷尋求改進的機會，使我們的診療流程變得更好。」

成立於2019年的仁德醫生集團，旗下有超過100名醫生及助理醫生，在曼哈頓、皇后區和布魯克林的40家診所，為華裔社區提供優質親切、以療效和成果為導向(value-based)的醫療服務。更多資訊，請查詢：http://www.rendrcare.com/zh_hk/。

聯邦醫療保險 檢測 癌症

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