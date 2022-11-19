新一年，新計劃！ 選擇2023年保險的時間所剩不多！

Humana惠安納法拉盛辦事處

臨近2023年，許多紐約客可能開始考慮他們的新年計劃。大家的願望清單可能包括：更勤快地運動鍛鍊、吃得更健康、減肥和更經濟實惠地生活，可以確定的是，您不是唯一這樣想的。因為根據調查顯示，這些項目正是大眾在2022新年的前五大願望。

對於 65 歲或以上或因殘疾而有資格獲得聯邦醫療保險 Medicare 的人士，選擇符合這些目標的醫療保健計劃可能比您想像的要容易，許多「聯邦醫療保險優先計劃」(Medicare Advantage)可提供保險和福利 來幫助您過上健康、充實的生活.

雖然選擇一個適合自己需求的聯邦醫療保險計劃可能讓人感到無從下手，但這是一項重要的工作，因為您在12月7日聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage Plan)和處方藥計劃(Prescription Drug Plan)截止日期之前所選擇的計劃，將是您明年全年都可能使用的計劃。無論您是聯邦醫療保險Medicare 的新符合資格者，還是想重新評估您目前的計劃，我都敦促任何有資格申請的人士進行個人評估，以確定最適合您獨特健康需求的計劃類型。

這包括檢查您的醫生和醫院是否在計劃的網絡中，這些計劃是否包括牙科、視力和聽力保險？列出您當前的藥物清單也很重要，這樣您就可以在評估醫療計劃時能估算處方藥的費用。有些計劃甚至為一些處方藥提供 0美元的共付額，如果您服用多種處方藥物，就可以節省大量費用。

當您比較聯邦醫療保險(Medicare)計劃選項時，還要考慮您將使用的一些創新福利。例如，如果減肥和增加活動量是您新年目標的一部分，請尋找包含免費運動鍛鍊計劃的保險，例如 SilverSneakers®，這是一項健康和健身計劃，大多數Humana惠安納聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)的會員都無需支付額外費用。您還可以尋找為符合條件會員所提供的補貼計劃，這些補貼可以用於購買雜貨和非處方產品。

了解哪些計劃提供這些福利以及您是否符合資格可能很複雜，因此請務必使用免費、可靠的資源渠道來幫助回答您的問題。

符合聯邦醫療保險(Medicare)資格的個人可以求助於受信任的資源渠道，例如Medicare.gov網站的 Medicare Plan Finder，有助於比較各個計劃、福利，並獲得每個計劃的估計費用。如需更多信息，請瀏覽www.Medicare.gov，或每週7天、每天24小時致電1-800-MEDICARE (聽障專線：1-877-486-2048)。此外，您亦可瀏覽www.Humana.com/Chinese，或可週一至週五於東岸時間的上午9點至傍晚5 點致電718-640-9620 (聽障專線：711)與持有執照的保險代理人交談，進一步了解受到USAA推薦的Humana惠安納聯邦醫療保險優先(Medicare Advantage)計劃。

Humana惠安納是一家持有聯邦醫療保險(Medicare)合約的聯邦醫療保險優先計劃(Medicare Advantage)HMO及PPO組織。投保任何Humana惠安納計劃的資格須視續約情況而定。