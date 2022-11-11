王嘉廉社區醫療中心免費流感針活動 11月19日在皇后區法拉盛舉辦

王嘉廉社區醫療中心11/19舉辦免費流感針活動。

王嘉廉社區醫療中心將於11月19日（週六），舉辦年度免費接種流感疫苗 活動；活動時間為上午10時至下午5時，地點在皇后區 法拉盛45大道137-43號3樓。由於流感病毒每年都在變化，美國疾病控制中心建議6個月及以上人士每年接種一次疫苗。接種流感疫苗可預防自己感染流感，同時防止您將流感傳染給他人。

流感疫苗對以下人士尤為重要：年滿50歲的人士、患有慢性疾病（如糖尿病、哮喘病、肺部疾病及心臟疾病等）的人士、孕婦、從事醫療服務的工作人員、照顧小孩或老人/與小孩或老人同住的人士。

19歲及以上沒有醫療保險 的人士，可接受免費的流感疫苗接種，屆時請攜帶有照片的證件證明年齡。欲瞭解詳情及預約，請致電社區疫苗接種熱線：646-984-4292。

成立於1971年的王嘉廉社區醫療中心，是一所非營利機構及聯邦認可的醫療中心，每週開診7天，在曼哈頓及皇后區設有五個交通方便的地點，為社區民眾提供全面的基本醫療服務。醫療中心接受大多數的主要醫療保險，無論您是否有能力支付醫療費用、說何種語言或移民狀況如何，王嘉廉社區醫療中心都會為您提供醫療服務。瞭解詳情請瀏覽：http://www.cbwchc.org/index_ch.asp。