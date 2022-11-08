法拉盛樓盤逆市現驚喜 豪華生活體驗成關鍵

在The Grand舉行的南部風情燒烤嘉年華。

樓市因利率因素漸趨平穩，但法拉盛 的銷售仍見活躍，部分單元更逆市售罄，成市場談論焦點。業界相信，除了法拉盛因為位置理想不太受市場波動影響，當中有優質樓盤以豪華住戶設施招徠，強調專業管理及起居體驗，正是持續逆市銷售的主因。

天景豪苑The Grand開發商Onex地產總裁兼首席執行官Michael Dana認為：房地產和其他投資交易不同，較為長線，大家都需要理想的居住空間。當下置業的好處是，購房者會面臨較少競爭買家，不太會遇到以激烈競價來搶心儀房屋的情況。

經歷了兩年疫情，買家更注重居住空間以外生活的延伸。像The Grand的大型居住社區，非但擁有最高建築標準與豪華室內設計的住宅單元，更有豐富多彩的配套設施及精心策劃的業主活動，讓買家隨時享受住宅空間以外的休閑生活。這優勢讓The Grand開售以來，一直成為法拉盛安家置業首選。Dana先生特別提到，最近The Grand的四臥單元開售便意外火爆，全部售罄。

The Grand配合豪華設施舉辦的住戶活動可謂是層出不窮。就在今年夏天，The Grand特於泳池區精心安排了「火紅夏日池畔派對」，設有現場音樂演奏、美食飲料及冰淇淋/棉花糖車，更奉送精美禮品，讓住戶盡享夏日美好時光。

上月迎接金秋，The Grand盛大舉行南部風情燒烤嘉年華，邀請表演嘉賓包括大型選秀節目American Idol《美國偶像》榮獲第五名的Sam Woolf，動情彈唱「Give A Little Love」、與Como兄弟樂隊的原創曲目、多首經典熱門歌曲等，並有由專業舞者帶領西部風情集體排舞及精美獎品遊戲，為住戶及嘉賓不停帶來驚喜，大人孩子同享社區溫馨歡樂。

鄭先生(Alexander Cheng)表示，天景豪苑提供一流的保全服務和設施，確保自己和家人的安全。除了位於購物中心上層外，天景豪苑還有很多活動供選擇，包括水療中心、健身 中心、空中花園、網球場、籃球場、緩跑徑、兒童遊樂場、燒烤爐區、遛狗區和頂層游泳池等；什麼都很方便，真正做到平衡工作與生活。

The Grand的住戶楊麗雅(Lena Yang)指出，她最高興的是看到Grand Club住戶俱樂部有免費的健身課程，所以她認為即使這地區不斷有新樓盤出現，天景豪苑的租金 和轉售價格依然能不斷上漲，可見法拉盛的樓市實在強勁，也反映出很多人都非常喜愛住在天景豪苑。