法拉盛樓盤逆市現驚喜 豪華生活體驗成關鍵
樓市因利率因素漸趨平穩，但法拉盛的銷售仍見活躍，部分單元更逆市售罄，成市場談論焦點。業界相信，除了法拉盛因為位置理想不太受市場波動影響，當中有優質樓盤以豪華住戶設施招徠，強調專業管理及起居體驗，正是持續逆市銷售的主因。
天景豪苑The Grand開發商Onex地產總裁兼首席執行官Michael Dana認為：房地產和其他投資交易不同，較為長線，大家都需要理想的居住空間。當下置業的好處是，購房者會面臨較少競爭買家，不太會遇到以激烈競價來搶心儀房屋的情況。
經歷了兩年疫情，買家更注重居住空間以外生活的延伸。像The Grand的大型居住社區，非但擁有最高建築標準與豪華室內設計的住宅單元，更有豐富多彩的配套設施及精心策劃的業主活動，讓買家隨時享受住宅空間以外的休閑生活。這優勢讓The Grand開售以來，一直成為法拉盛安家置業首選。Dana先生特別提到，最近The Grand的四臥單元開售便意外火爆，全部售罄。
The Grand配合豪華設施舉辦的住戶活動可謂是層出不窮。就在今年夏天，The Grand特於泳池區精心安排了「火紅夏日池畔派對」，設有現場音樂演奏、美食飲料及冰淇淋/棉花糖車，更奉送精美禮品，讓住戶盡享夏日美好時光。
上月迎接金秋，The Grand盛大舉行南部風情燒烤嘉年華，邀請表演嘉賓包括大型選秀節目American Idol《美國偶像》榮獲第五名的Sam Woolf，動情彈唱「Give A Little Love」、與Como兄弟樂隊的原創曲目、多首經典熱門歌曲等，並有由專業舞者帶領西部風情集體排舞及精美獎品遊戲，為住戶及嘉賓不停帶來驚喜，大人孩子同享社區溫馨歡樂。
鄭先生(Alexander Cheng)表示，天景豪苑提供一流的保全服務和設施，確保自己和家人的安全。除了位於購物中心上層外，天景豪苑還有很多活動供選擇，包括水療中心、健身中心、空中花園、網球場、籃球場、緩跑徑、兒童遊樂場、燒烤爐區、遛狗區和頂層游泳池等；什麼都很方便，真正做到平衡工作與生活。
The Grand的住戶楊麗雅(Lena Yang)指出，她最高興的是看到Grand Club住戶俱樂部有免費的健身課程，所以她認為即使這地區不斷有新樓盤出現，天景豪苑的租金和轉售價格依然能不斷上漲，可見法拉盛的樓市實在強勁，也反映出很多人都非常喜愛住在天景豪苑。
當樓市進入消化期，住戶管理如能精心配套全方位的豪華設施並貫徹提供總體的豪華生活體驗，相信樓盤供求會此消彼長，優質樓盤銷售日後更見暢旺。The Grand銷售處查詢電話：718-886-8899，地址：40-26 College Point Blvd., Flushing, NY 11354。
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