鎖住秋冬味蕾——2022大華火鍋節隆重登場

沒有什麽是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就再來一頓！火鍋，因其豐富的涮鍋食材以及不同地域所呈現的獨特風味而深受廣大顧客的喜愛。深秋時節，寒冷的天氣，與家人及好友圍在一起享用一鍋熱氣騰騰的火鍋，真的再美好不過。這鍋美味不僅暖胃暖心，更拉近了彼此的距離。

大華超市作爲全美領先的亞洲連鎖超市，時刻追尋顧客的心聲，精心挑選出各式各樣的火鍋食材以及湯底配料, 將在這個秋冬爲新老顧客們帶來一場色香味俱全的火鍋盛宴。11月4日至11月17日，大華超市火鍋節隆重登場。届時將會在全美多個分店進行試吃以及各式促銷活動，更有多種滿額買贈的驚喜優惠活動，期待您的光臨！

大華超市上架的火鍋食材琳瑯滿目， 各種速凍美食 ，各式經典的火鍋午餐肉以及涮鍋素食材粉絲豆皮等，應有盡有。火鍋的精華在於湯底，本次火鍋節更是容納了不同種類的經典火鍋湯底，清湯，麻辣，沙茶，韓式部隊鍋……為愛吃火鍋的顧客提供一站式選購服務， 品嘗地道風味！一衆遠近聞名的大品牌商品也會參與到本次火鍋節的促銷或現場試吃活動中， 包括：深耕冷凍食品領域幾十年，秉承傳統製作工藝的桂冠食品的招牌魚餃、蛋餃、火鍋餃以及花枝餃；美味、安心、方便、深受顧客喜愛的火鍋完美搭配牛頭牌招牌沙茶醬，等等。

本次火鍋節綫下活動具體信息如下：

• 參與分店及促銷活動時間：

o 11/04 - 11/06，Westbury

o 11/05 - 11/06，Quincy；Fairfax

• 買贈活動：

o 購物滿100及以上（稅前），憑收銀小票領取驚喜禮品

* 贈品憑收據領取，每張收據限領一份，數量有限，送完即止，福袋買贈活動僅限參與分店。

一頓鮮美的火鍋絕對是深秋和寒冬季節的最佳打開方式。看著那一鍋沸騰的美味，湯物合一，細細品嘗其中的百態滋味，總有一種能勾起美好的記憶，那一份溫暖足以掃去心中寒意，幸福感不禁油然而生。歡迎光臨大華超市找到這份專屬於您的幸福滋味。更多活動驚喜，請見官網及店内海報。