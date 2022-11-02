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第八屆法拉盛網好聲音強勢回歸

工商記者黃元苓／紐約訊
第八屆法拉盛網好聲音強勢回歸，選拔出青年組與粵劇組等四組的優勝得主。
第八屆法拉盛網好聲音強勢回歸，選拔出青年組與粵劇組等四組的優勝得主。

堅持10年、迎來第八屆的法拉盛網好聲音，已於9月及10月，分成青年、少兒、黃金與粵劇四組舉行總決賽。本屆選拔由於疫情，延宕三年才得以圓滿完成；共有一百多位選手參與，其中人數最多的青年組經過四個多小時的激戰，最後冠軍由Sam勝出，獲得廣西青年學友會和李老闆修車行聯合送出的現金1,000美元作為獎品，同時還獲得了中國環球川遡時代文化有限公司的試音機會；亞軍佟美玲獲贈紐約婕斯團隊送出的300美元；季軍王景余和梁依琳均獲100美元獎金鼓勵。

第八屆法拉盛網好聲音的第一場初賽在2020年1月，後因疫情暫停。及至2022年秋季疫情趨緩，法拉盛網好聲音強勢回歸，分別舉行了兩場四組收官總決賽，即15-45歲青年組、14歲以下少兒組以及45歲以上黃金組，另有2022今年新增的粵劇組。除上述青年組冠亞季軍外，還選出少兒組與黃金組冠軍唐文豪與戚志晶，各獲李老闆修車行送出現金300美元獎勵。此外，粵劇組冠軍由陳強與蘭花草奪得，亞軍得主則為Yukee與湯新月。

法拉盛網好聲音舉辦十年八屆以來，已有超過六百名歌手踏上舞臺，他們的歌藝得以發揮及提升，藝能得到挖掘與重視。藉由傳揚選手們的美妙歌聲，可以陶冶僑胞性情，為生活帶來正能量，這就是該活動能廣受歡迎並持續舉辦的根本原因。主辦方告知，在歐洲YouTube上，法拉盛網好聲音的影片已成功累積點擊量4.5萬，影響力不容小覷！

主辦單位——法拉盛網好聲音暨Lina Mei YouTube頻道，特別感謝比賽評委熱心付出、公允評判。這次的評委包括美華藝術協會藝術總監周龍章、廣西青年學友會會長朱繼青、聲樂導師梁瓊尹與平惠子、聲樂老師Angela Chen以及PSP民間巡邏隊隊長Boss Li。

法拉盛網好聲音暨Lina Mei YouTube頻道也同時感謝各界支援好聲音，部分贊助商連續八屆支持，感謝名單包括：Healthfirst、新東溢豐餐廳、Joe Zhou、ASA大學、本色盛典KTV、廣西青年學友會、李老闆修車行、渥惟佐夫律師事務所、梁坤鈿舞蹈中心、AKF Dance Studio、紐約聚寶拍賣、如意珠寶、盛妍國際醫美診所、林榕生中醫診所、淘大醬料、富林餅屋、大榮華餅屋、7 Color Import Inc、聚聲堂、Conway家電Tony、九湯屋、翠園酒家、美國益利寶拍賣公司、isbridal.com、RPEG Electronic、長江水族館、1392海鮮音樂串吧、PSP民間巡邏隊、紅寶石旅遊、紐約婕斯團隊、一燈風水大師、紐約天下藍天、Cataleya Consulting。

法拉盛網好聲音由如意珠寶主辦，電話熱線：917-699-6668、917-881-1647；微信：linamei123；門店地址：135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。

法拉盛 疫情 YouTube

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