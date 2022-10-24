現代汽車榮獲Brand Keys品牌忠誠度排名最高的汽車品牌

北美現代汽車 再次成為Brand Keys顧客忠誠度領導者名單中，排名最高的汽車品牌。同時，根據Brand Keys的品牌忠誠度領導者調查，現代汽車今年在所有品牌中的排名也位列前二十名（現代汽車自從2017年以來，就一直維持排名前二十的成績）。現代汽車是唯一一家在2022年打進前二十名的汽車品牌。

北美現代汽車首席行銷官Angela Zepeda表示：「顧客忠誠度是現代汽車最重要的基石之一，我們很榮幸能夠成為唯一一家打進前二十名的汽車品牌。維持顧客對品牌的忠誠度是很困難的，但是現代一直不斷致力於在我們顧客人生中的每一個階段，提供最好的服務與支持。」

Brand Keys創始人兼總裁Robert Passikoff則表示：「2022年的品牌忠誠度領導者名單證明，具有高忠誠度的品牌可以從新冠疫情 和蕭條經濟中脫穎而出，比之前更加壯大。將忠誠度、參與度和消費者期望作為優先目標的品牌，不僅在忠誠度領導者名單上名列前茅，更重要的是，消費者在購物時都會先想到這些品牌。」

2022年的Brand Keys品牌忠誠度領導者分析於2022年8月進行，查訪了年齡在16到65歲的68125名消費者。受訪者自行選擇了他們參與的產品類別和品牌，這份調查百分之百是以消費者為導向，衡量每個消費者決策背後的情感和理性理由。

請至：https://brandkeys.com/wp-content/uploads/2020/11/2022-Loyalty-Leaders-Top-100-List.pdf，查看完整的2022年品牌忠誠度領導者名單。此外，現代汽車已連續13年在Brand Keys的顧客忠誠度參與指數(Customer Loyalty Engagement Index)中，獲得汽車業界第一品牌的殊榮，同時也是忠誠度名人堂(Loyalty Hall of Fame)中的成員。

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案，為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車以及電動車陣容。2021年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，請至：www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部，查詢更多相關信息。