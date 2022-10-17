玄學大師天山居士訪問德醫堂

著名風水命相大師天山居士伉儷及愛女天山本妍訪問德醫堂。

著名風水命相大師天山居士伉儷及愛女天山本妍，日前再到訪位於紐約中城曼哈頓 的「德成醫館」。天山一族高度讚賞陳德成醫館的室內設計及整體設計風格，融入了中國傳統文化的太極、陰陽、四象、五行和八卦，即「太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦」的《易經》思想。天山本妍說，陳德成醫師是她認識的中醫師圈子裡最有品味及肯花錢裝修的一位，因此能成功表達出中國傳統陰陽五行文化的奧妙，把醫蔔星相融為一體。

風水是中華民族歷史悠久的「玄學」，也叫堪輿學。風水包括的文化內涵非常廣，不僅僅是住宅風水，它還是自然界的力量、是宇宙的大磁場能量、是人與自然關係的協調，與中醫有著不解之源。

天山居士在9月25日剛剛慶祝了93歲生辰八字，在近百人的生日晚宴上正式宣佈了榮休，由愛女及首徒天山本妍(Master Pun-Yin)繼位，延續將天山派發揚光大。天山居士老人家非常精靈，天山本妍也是精力充沛，兩位大師都非常健談，對中醫也是情有獨鍾，認為中醫是中華傳統文化的一部分，源於《易經》，素有「醫易同源」之說。中醫是中華民族的優秀文化遺產，值得深入研究和開發。天山居士同時也贊許了陳德成博士為中醫針灸行業所作出的貢獻，讓它能得到中外人仕的接受。天山父女更道：「識英雄、重英雄，很高興能見到你及診所，和我們同時期在這幾十年間，能在美國西方主流爭取到中外人仕的信任及爰戴」。

雙方就中醫與自然、天人相應、天人合一等中醫相關問題進行了廣泛、深入的友好交流，最後雙方交換禮物，天山居士贈送陳德成醫生他的著作《風水命相說縱橫》，而陳德成醫生則回贈天山大師《動筋針療法》。

德醫堂是一家集中醫、針灸、中藥、推拿、艾灸、拔罐和刮痧等多種傳統中醫療法的中醫醫療機構，以及多年臨床經驗所形成的德醫堂系列品牌中藥。診所位於紐約中城及長島 大頸(Great Neck)，主要運用傳統中醫預防和治療疾病的方法，為廣大民眾服務。

德醫堂由紐約資深中醫師——中醫學 博士陳德成醫師主理。陳德成醫師是紐約執照針灸師，2004年開始創辦紐約自然針灸健康中心（德成醫館），是紐約健康學院教授，也世界針灸聯合會美國紐約中醫針灸傳承基地主任。陳德成醫師是長春中醫藥大學學士及碩士、南京中醫藥大學博士，在中國接受了11年的正規中醫針灸教育，獲得了醫學學士、碩士和博士學位；在此期間得到兩位名師真傳，一位是碩士導師——長春中醫藥大學劉冠軍教授，另一位是博士導師——南京中醫藥大學邱茂良教授。陳醫師博士具有30餘年中醫針灸臨床經驗，先後出版了《中國針灸獨穴療法》、《中國針灸美容抗衰全書》、《動筋針療法》等17部中醫針灸專著，還發表了100多篇卓有見地的中醫針灸美容論文。

通過這次交流，紐約德醫堂得到了大師的讚賞和指點，全體員工更有信心能使業務更上一層樓。德醫堂不僅運用中醫的方法治病救人，更主要的是和天山父女一樣，能在海外宏揚中華傳統文化，為人類身體和環境健康作出貢獻。

曼哈頓診所（德成醫館）地址：161 Madison Ave Suite, 2FL., New York, NY 10016，電話：212-564-3324。長島診所（德醫堂）地址：45 Northern Blvd, Suite 5, Great Neck, NY 11021，電話：516-858-0081。