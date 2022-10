近期活動

● Tsai Ming-Liang: In Dialogue with Time, Memory, and Self

MOMA蔡明亮影展 :與時間、記憶和自己的對話(線下)

10月20日(週四)下午7點

主辦: The Museum of Modern Art

https://www.moma.org/calendar/film/5204

● BROOKLYN POETS FRIDAY NIGHT OPEN

布碌崙 詩歌之夜 朗讀嘉賓: Stephanie Niu & J.C. Rodriguez(線下)

10月21日(週五)下午6點至晚上8點半

主辦:Brooklyn Poets

https://brooklynpoets.org/events/friday-night-open/

● Yarn/Wire Performs World Premiere

紐約打擊樂與鋼琴四重奏樂團Yarn/Wire全球首演(線下)

10月22日(週六)晚上8點半

主辦:The Stone at The New School’s Glass Box Theatre

https://thestonenyc.com/calendar.php?month=0

● Diwali Celebration

排燈節慶祝活動:點燈儀式,舞蹈表演,有食物和音樂(線下)

10月22日(週六)下午11點半至下午3點

主辦:Office of the NYC Comptroller

https://www.eventbrite.com/e/diwali-celebration-tickets-420780244037?aff=ebdssbdestsearch

●中國風書店 年終銷售酬賓(線下)

12月26日(週一)至12月31日(週六)截止

主辦:中國風書店

地址:43-12 Main Street, 1 Fl, Flushing, NY 11355

