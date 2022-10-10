鄭聖星針灸傳統療法治療「五十肩」效果顯著

鄭聖星針灸中心對每位病患都親切細心，特殊的針灸手法效果顯著。

位於法拉盛的「鄭聖星針灸傳統療法中心」自開業以來，以其專業的療法和親切的服務，深受廣大患者稱讚，尤其是對於「五十肩」，有著獨特的針灸方法且效果顯著。本著濟世救人和回饋更多的宗旨，現特舉辦優惠活動，可免首次問診費！另針灸費$50，針灸加艾灸$70，針灸加拔罐$70。優惠截止日：12/31/2022，希望有疼痛困擾的僑胞前往諮詢。

鄭聖星紐約執照針灸師畢業於中國廣州中醫藥大學、美國紐約中醫學 院，十八歲曾去西藏學醫、學佛、閉關修行。鄭聖星醫生法號宏毅，曾出家二十年，拜成都文殊院寬霖長老為師，深得禪門心髓，並先後考上南京棲霞山佛學分院、北京 中國佛學院，獲佛學碩士學位，是趙朴初會長的得意門生，在美期間曾任紐約嵩德寺第一任方丈及紐約法音寺住持。曾經的宏毅法師還俗後，俗名鄭聖星，繼續最初的醫學生涯，並結合佛教的心理學，用佛心、愛心、慈心、悲心為廣大民眾治病強身；如今的鄭聖星中醫針灸師，本著濟世情懷投身醫學行業。據鄭醫生介紹，「五十肩」是以肩部長期固定疼痛、活動受限為主的疾病，由於風寒是本病的重要誘因，故稱為「漏肩風」，同時又因本病多發於50歲左右的成人，故俗稱「五十肩」；患肩局部常畏寒怕冷，尤其後期常出現肩關節 粘連症狀，肩部呈現固定結狀，活動明顯受限。

「五十肩」相當於西醫學的肩關節周圍炎，西醫認為是軟組織退行性、炎症性病變，與肩部受涼、慢性勞損、外傷等有關。早期單側肩部酸痛，偶見兩側同時受累，其痛可向頸部和上臂放散，或呈彌散性疼痛。靜止痛為本病的特徵，表現為日輕夜重，晚間常可痛醒，晨起肩關節稍活動後疼痛可減輕。本病早期以疼痛為主，後期以功能障礙為主，常因天氣變化及勞累而誘發或加重。患者肩前、後及外側均有壓痛，主動和被動外展、後伸、上舉等功能明顯受限，後期可出現肌肉萎縮。通過鄭聖星醫師傳統的針灸治療，可通經活血、袪風止痛，鄭醫師可根據患者的自身情況來增加灸法或拔罐，以達到疏通肩部經絡氣血、活血袪風的止痛功效。

鄭醫師向大家強調：預防勝於治療！有病早治、無病早防，秋冬養陰、春夏養陽，這是關鍵。歡迎有需要的民眾前往就診，鄭醫生將為每一位患者親自主理，診所地址：136-40 39th Ave., Suite 508, Flushing, NY 11354，電話：929-329-0191，網址：www.zhengacupuncture.com。診所開診時間：星期一、二、五、六，上午9:30至下午5:30；星期三、四、日僅限預約。