金神連續五年評為「最佳賭場酒店」第一名

金神大賭場

金神大賭場再次被USA TODAY旗下10Best讀者選擇大獎評為「最佳賭場酒店」第一名，這是金神大賭場連續第五年獲得該獎項，金神大賭場同時進入「拉斯維加斯以外最佳賭場」及「最佳玩家俱樂部」前五名。10Best讀者選擇大獎的投票 於今年夏天在相關專家小組決定提名之後進行，該小組包括USA TODAY編輯、10Best.com及其他相關撰稿人。

「金神大賭場很榮幸連續五年獲評為最佳賭場酒店」，金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton表示：「我們很驕傲能夠提供卓越的賓客服務、世界級的設施，同時為各地遊客提供最好的賭場度假體驗。類似USA TODAY給予的這種認可，是對我們金神大賭場整個團隊辛勤工作與才華橫溢的證明。」

這些10Best.com讀者選擇大獎，聚焦美國知名賭場和度假村，也讓金神大賭場獲得「拉斯維加斯以外最佳賭場」第五名以及「最佳玩家俱樂部」第五名，以表彰Momentum獎勵計畫。今年夏天透過10Best.com進行了為期四個星期的投票，該網站平均每月有500萬人造訪。此外，金神大賭場的母公司金神娛樂集團，再次入選福布斯2022年美國最佳州內雇主排行榜。2022年美國最佳州內雇主經過獨立問卷確定，問卷樣本涵蓋約7萬名美國人，其任職公司在美國的員工人數超過500人，橫跨25個行業領域，有1,380個雇主品牌躋身最佳雇主之列。

金神大賭場的Sky Tower及Earth Tower結合了近1,600間寬敞且佈置典雅的客房與200多間套房，金神大賭場的標誌性水療沙龍Mandara水療中心佔地19,000平方英呎，位於Sky Tower的3樓，在Earth Tower主層有個姊妹店。客人還可享用健身 中心、客房服務、泳池紓壓、一個帶有季節性出租小屋的戶外露臺 、泰晤士河(Thames River)一覽無遺的美景以及金神大賭場的更多酒店設施。

今年，金神大賭場還推出了占地11,000平方英呎的金神大賭場FanDuel體育博彩，其中包括220多個座位、完整服務的酒吧與餐飲菜單、私人夾層空間、無盡的大型遊戲投注方式及東岸最大的視訊牆（140 英呎）！金神娛樂集團還與FanDuel合作，透過MoheganSunCasino.com（+iOS和Android應用程式）提供線上體育博彩及線上賭場活動。

10Best.com為使用者提供有關美國及世界各地頂級目的地的信息，原創、客觀的專家就住在其所撰寫的城市，因此內容會不斷更新。10Best.com網站平均每月有500萬人造訪，於2013年1月，由USA TODAY收購。

隸屬於金神娛樂集團的金神大賭場，是美國最大、最頂級的娛樂、博彩、餐飲和購物觀光 點之一，佔地185英畝，擁有兩個獨特的賭場、1,600間豪華酒店客房、兩個世界級水療中心、一個高爾夫球場、70多家商店/餐廳和酒吧，以及三座屢獲殊榮的娛樂表演場館，包括一個有10,000個座位的舞臺。更多資訊，請致電：888-226-7711，或造訪：mohegansun.com。請在Facebook上加入，透過@mohegansun在Twitter和Instagram追蹤，在YouTube上觀看影片，在Snapchat上查找用戶名MoheganSun關注。