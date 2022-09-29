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10/1法拉盛免費社交舞互動教學與長者一起來居家同歡

紐約訊
社交舞老師茹寶（右）將帶來簡單的華爾茲及恰恰舞步，讓民眾享受跳舞的樂趣。（茹寶／提供）
社交舞老師茹寶（右）將帶來簡單的華爾茲及恰恰舞步，讓民眾享受跳舞的樂趣。（茹寶／提供）

世界日報與聯合健康保險(UnitedHealthcare)規劃「舞動人生講座」，將於10月1日下午1點至4點在法拉盛喜來登飯店2樓舉行。「舞動人生講座」是一個以健康、養生為主的教學活動，旨在幫助華裔長者和其他受益人在寓教於樂的環境中，瞭解更多關於聯邦醫療保險及醫療保險的涵蓋信息；歡迎長者們呼朋引伴，一起來參加。

活動當天除了規劃健康保險的訊息外，還另外規劃兩大活動，分別為「太極」及「社交舞」教學活動，讓沒有接觸過太極或社交舞的長者們，也可以輕鬆地活絡筋骨、學習社交。另外，活動參與者將有機會瞭解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求和註冊窗口，以幫助他們在選擇醫療保險時做出明智的決策；活動將以中文進行。

「社交舞」教學老師邀請茹寶藝術學校校長茹寶，現場進行華爾滋及恰恰的基本舞步教學。茹寶是資深舞蹈家、舞蹈老師，也是紐約舞蹈大賽組織創辦人，畢業於北京舞蹈學院後留學英國，先後獲獎無數。

學習社交舞的目的是為了同歡，所以即使遇到不認識的人也能夠馬上搭配起來，並且共同跳上一段舞蹈。因為社交舞在舞步學習上較為簡單，即使有一方有些步伐沒有學過，也能夠在短時間內馬上學會，跟著音樂一起律動。所以，沒有舞蹈基礎的耆老們也可以透過基本舞步，享受與友人共同跳舞以及身體律動的樂趣。

跳社交舞除了認識朋友外，也可以藉著活動身體來活絡筋骨。近年來，長者們開始重視身體健康，主要是因為運動對於老年人的好處甚多，不僅可以增加肌肉力量、肌耐力、關節活動度、心肺功能等，還可加強身體協調及平衡功能。

世界日報邀請社區長者們，於10月1日下午1點至法拉盛喜來登飯店2樓宴會廳，參加「舞動人生講座」。除了聽講座、學太極拳外，還可以體會到社交舞蹈的樂趣，敬請民眾掃二維碼報名：https://bit.ly/1001move，或致電世界日報活動組洽詢：718-746-8889（轉分機6362）。

請掃描二維碼報名。
請掃描二維碼報名。

聯邦醫療保險 世界日報 法拉盛

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