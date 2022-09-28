10/2法拉盛TOWN HALL二場秋季爵士樂盛宴

難得的MIND SOUND爵士樂盛宴，將於10/2在法拉盛TOWN HALL舉行。

由MIND SOUND MUSIC CENTER主辦的秋季音樂盛宴，10/2在法拉盛 TOWN HALL舉行，分別為中午12:15至下午2點（門票$10/人），以及下午2:15至下午3:30（免費）；由mindsound教師爵士樂 團和Bobina 5 Stars Children's Rock Band演出，歡迎各界前往共享樂音的美妙。

隨著現代音樂的普及和發展，現代音樂的學習熱潮逐漸開始低齡化，少兒搖滾熱、爵士熱興起。MindSound在紐約華人 社區培養並打造了第一支兒童摇滾、爵士樂團：Bobina 5 Stars Children's Rock Band。該樂團創立於2018年，宗旨是為讓「孩子在搖滾樂團勇敢追夢」，該樂團的成立開創了紐約華人兒童的新音樂時代。

近幾年，兒童搖滾音樂已經成為中國樂壇關注的現象。據悉，現在中國有大概100多支少兒搖滾樂隊，更多的家長選擇了讓孩子學習架子鼓、吉他、貝司等現代音樂樂器，以此來提升孩子內在的綜合素質能力。

Mindsound樂團和小鼓手多次應邀参加音樂節、募款等大型演出。兒童樂團指導老師：清生清Kiyoshi Chinzei，在19歲時開始擔任鼓手和打擊樂手，2012年來到紐約繼續他的音樂事業。Kiyoshi活躍於紐約充滿活力的音樂界，有機會與格萊美提名歌手Ryan Shaw(Derek Trucks)、Fred Thomas(James Brown)、Fred Cash(Alicia Keys/Curtis Mayfield)等偉大音樂家一起演出，他的一些著名表演在林肯中心、市政廳、水星休息室等著名場所進行。目前Kiyoshi主要為其他藝術家製作，並與編舞合作視覺藝術，還為許多有抱負的音樂家授課。Bobina Children's Rock Band即將於Winter 2022發行專輯，目前公開向熱愛現代流行音樂的4岁及以上兒童招募小樂隊成員，歡迎大家踴躍報名。Audition 簡章，請打電話查詢：646-874-1806。

此次表演除了兒童樂團主要成員：Mina Liu、Janice Yeung、Elaine Huang、Amber Cai、Athna Lin、Faye Guan、James Jing、Kimberly Lee外，另有許多知名的音樂專業者組成的mindsound教師爵士樂團，演出老師包括：Tsuyoshi Yamamoto、Junihiro Mataga、Norihiro Kikuta、Yuko Togami，歡迎喜好爵士樂者前往切磋。

10/2法拉盛TOWN HALL兩場秋季音樂盛宴購票及諮詢專線：518-739-0428，FLUSHING TOWN HALL地址：137-35 NORTHERN BLVD, FLUSHING, NY 11354。