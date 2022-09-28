紐約第40選區州眾議員候選人廖安怡敬請皇后區選民踴躍投票

廖安怡競選信用卡的捐款二維碼。

競選紐約第40選區州眾議員的共和黨及保守黨華裔候選人廖安怡(Sharon Liao)，敬請皇后區法拉盛 、白石鎮、大學點與莫瑞丘(Murray Hill)等華裔集中區，即郵遞區號為11354、11355、11356、11357和11358的選民，踴躍投她一票，助她實踐有利於華社的「保護社區、制止暴力、維護商家安全」的核心理念。

廖安怡提示選民，10月29日周六到11月6日周日，預先投票點將設在法拉盛133-20 41st Rd，即Q58公車站附近。屆時廖安怡需要大量義工幫忙，在圖書館附近的十字路口發傳單、協助選民投票。凡是有資格預先投票或是願意加入廖安怡義工團隊者，請聯繫廖的辦公室瞭解詳情。

臺灣移民之女廖安怡，其父母曾在皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)經營雜貨店。想當年正是幫派橫行的黑暗時代，廖親眼目睹父親遭人用槍指頭的恐怖驚險一幕，至今仍歷歷在目，令她深知小商家經營的艱辛苦楚。廖指出，紐約市去年由於施行無保釋金法案，迅速釋放了幾千人，導致累犯情形頻繁出現，甚至紐約市員警被打都可24小時內無保釋放。廖安怡眼見紐約市治安崩壞、已近失控，這讓她下定決心要挺身而出，參選以改變現狀；其政見包括取消2020年一月執行的保釋金改革法、停建監獄與收容所、改建平價屋。

廖安怡還補充道，若她當選，將推動反對娛樂性大麻。她認為，法拉盛已有大麻糖果店，法拉盛市中心也經常出現販售大麻糖果的卡車，若使用大麻的人口繼續增多，恐對社區治安大大不利。廖安怡指出，華人 移民非本地出生，普遍英文不夠好，只能屈就打工或做小商家。現在政府的一些做法對小商家影響很大，例如：市府大量接收非法移民和難民，住一晚$700的酒店，導致重要的政府經費及教育經費都被嚴重侵蝕剝奪；政府為籌錢濫開商家和駕駛人罰單，導致許多人不敢來法拉盛，以致商家倒閉、華人失業大增。如何輔導華人就業並減少小商家營運阻力，這都是廖一旦當選後，需要處理的重中之重。

今年2022首次參政的政治素人廖安怡覺得，此時參選她沒有負擔，因為無須擔憂政治團體與大財團的壓力，更能自由地為民發聲，這是她毅然投入選戰的最大優勢之一。今年皇后區第40選區的州眾議員一職沒有其他共和黨與保守黨人參選，也沒有法拉盛候選人出來競選，廖安怡只需專心對決極左的韓裔金兌錫，即現任第40選區民主黨籍州眾議員，所以她毅然披掛上陣，代表華人競選，這是她參選的第二項利基優勢。

移民美國三十多年的廖安怡對政治有敏銳的觸角與洞察力，路見不平就會糾眾反抗、拔刀相助。廖安怡經常為了原則與理念而參加抗議活動，包括2018年咖啡吐痰事件、15歲小英雄Peter Wang為救同學殉身事件、請願進西點軍校、反對大麻合法化 、反對取消SHSAT、反對大學點與新鮮草原遊民所、反對取消天才資優班等。在參加這些抗議活動的過程中，廖安怡認識了許多志同道合的義工，還幫遇到問題的民眾找律師，並舉辦各種法律講座，幫受害欠租的小房東抗議、幫華人小商家發聲。廖安怡還為一些有正義感的政客拉票和助選，2020年開始就參與選民登記、人口普查等活動，就是為了能改變社區。

臺灣西螺鎮出生的廖安怡，早歲入讀高雄前金國小和前金國中。她於15歲國三的年紀，隨父母定居紐約，先入讀皇后區艾姆赫斯特地段新城高中(New Town High School)，其後自名滿天下的紐約時裝學院(FIT)畢業。