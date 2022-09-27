法拉盛如意珠寶Lina Mei YouTube團隊參加第20屆中美友好大遊行文化節

如意珠寶Lina Mei YouTube團隊，日前參加了第20屆慶祝中美友好中國日大遊行文化節。

Lina Mei Jewelry（法拉盛 如意珠寶）Lina Mei YouTube 團隊，日前參加在布碌崙八大道舉行的第20屆慶祝中美友好中國日大遊行文化節。這支陣容強大、浩浩蕩蕩的隊伍，由如意珠寶梅麗娜老師領軍，其中頗多女隊員穿著旗袍，展現曼妙飄逸的中國風，迎來不少欣賞與豔羨的目光。

開業滿廿年的如意珠寶，長期熱心於公益與社區活動。今年2022中秋節前夕，世界日報 曾在法拉盛喜來登大酒店舉辦中秋文化節展銷，如意珠寶老闆梅麗娜慷慨捐贈十個價值各為$88的平安玉扣供現場抽獎，回報社區的厚愛。今年稍早，世界日報為慶祝世界周刋發行滿千期，舉辦了抽獎酬賓活動，得到如意珠寶熱心響應，捐出十條轉運紅繩手環。與此同時，梅老師還多年贊助大紐約區華人教育基金會，鼓勵華裔學子終身學習，緊跟瞬息萬變的時代腳步，成為各行各業的精英翹楚。

如今該公司透過Lina Mei YouTube頻道，服務來自全球的珠寶愛好者。逢周三和周六晚上八點，梅老師在YouTube上直播珠寶節目，分享20年來從事買賣與收藏珠寶的寶貴經驗。

向來標榜服務多元化、全球化的如意珠寶，不但自行設計高端訂製珠寶，包括GIA裸鑽、彩鑽、GIA GRS等各種罕有的寶石，亦收購黃金與珠寶，還可上門拍賣。

如意珠寶熱線：917-699-6668、917-881-1647，微信linamei123，地址：135-31 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354。