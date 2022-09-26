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傲多炫彩養生會所法拉盛隆重開幕力推碧波庭按摩儀器

工商記者黃元苓／紐約訊
代理碧波庭按摩儀器的傲多炫彩養生會所，日前在法拉盛隆重開幕。
代理碧波庭按摩儀器的傲多炫彩養生會所，日前在法拉盛隆重開幕。

代理碧波庭按摩儀器的傲多炫彩養生會所(AODUO INT'L, GLAMOR HEALTH BBT)，經過半年緊鑼密鼓的精心策劃，日前終於在法拉盛隆重開幕。盛典儀式由傲多國際首席執行長(CEO)李晶連同七位碧波庭合夥人兼理療師攜手主持，同時請到中國演員王柏倫同臺剪綵並獻唱，獲得現場近百嘉賓的喝采、歡迎與鼓掌。

李晶執行長指出，1995年起，碧波庭按摩儀器即在臺灣生產製造，集推拿（放鬆肌肉）、拔罐（局部按摩）、針灸（刺激穴道）、艾灸（溫熱循環）、刮痧（暢通經络）與氣功（補氣助氧）等六種中國傳統養生手法於一爐，獲得9國77項世界專利，行銷26國，已使全球億萬消費者受益。這項體積輕巧、易於掌握的儀器，適合民眾購回後在家中隨時隨地使用操作，盡享經濟實惠、保健防疫的效果與好處。

碧波庭七位合夥人Amy張、Yuedi、張萍、茹花、錢仁樂、Winnie和Vicky聯合聲明：碧波庭按摩儀器全家男女老少都適用，根據統計，碧波庭儀器功能強勁而全面，可以用來舒緩肩周炎、腰痠背痛、痛經宮寒以及失眠。Amy張也強調，碧波庭按摩儀器的原理是以中西醫、古印度瑜伽呼吸療法，滲透到人體皮膚以下七公分的位置，將風、寒、濕、痠以及血毒、腸毒、肝毒、陰毒等四大毒素排出體外。因此，該公司能藉由碧波庭按摩儀器所發揮的力量，提供十大美容養生項目，包括面部回春、體雕脂雕、肩頸放鬆、美胸養胸、腹部調理、美臀翹臀、背部舒壓、美腿瘦腿、卵巢保養以及產後護理。

今年2022中秋節前夕，碧波庭按摩儀器公司參加世界日報所主辦的中秋文化節，攤位設於展銷大廳入口處，由六位理療師免費提供民眾體驗服務。這批學有專精的理療團隊所推薦的碧波庭按摩儀器，由於研發技術成熟，吸引人潮絡繹不絕在現場體驗，以至於理療師從開場到結束一刻不得閒，成了備受矚目的人氣攤位。

碧波庭按摩儀器公司地址：38-08 Union St, #7A, Flushing, NY 11354，電話：929-281-5669。

碧波庭理療團隊參加世界日報所主辦的2022中秋文化節，六位理療師齊齊出動，為民眾...
碧波庭理療團隊參加世界日報所主辦的2022中秋文化節，六位理療師齊齊出動，為民眾服務。
碧波庭合夥人在開幕式當天向來賓致意。
碧波庭合夥人在開幕式當天向來賓致意。

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