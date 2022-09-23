10月1日舞動人生講座 教長者居家打太極、跳社交舞

社交舞老師茹寶(右)將帶來簡單的華爾滋及恰恰舞步，讓民眾享受跳舞樂趣。（茹寶／提供）

近年來運動風潮升起，長者們也開始重視身體健康。運動對於老年人的好處很多，除了增加肌肉力量、肌耐力、關節活動度、心肺功能、身體協調及平衡功能外，還可能降低罹患慢性病的機會。世界日報 與聯合健康保險 (UnitedHealthcare)規劃「舞動人生講座」，定於10月1日下午1點開始，假法拉盛 喜來登飯店2樓舉行，歡迎長者們呼朋引伴，一起來參加。

當天活動除了規劃健康保險的基本資訊外，還另外規劃兩大活動，分別為「太極」及「社交舞」教學活動。讓沒有接觸過太極或社交舞的長者們，也可以輕鬆地活動身體、活絡筋骨。

世界日報邀請「太極拳」老師孫暢榮，現場指導如何打基本太極，讓長者們可以輕鬆入門，還能學會太極的基本招式，平常在家就可以利用自己的閒瑕時間打太極養身。孫暢榮是太極拳和健身氣功教練員及裁判員，自2009年來美國後，即在學校、社區等多地進行太極教學，也曾在2016年帶領120位太極愛好者在時代廣場進行太極秀，引起極大迴響。

「社交舞」教學老師，則邀請茹寶藝術學校校長茹寶，現場進行華爾滋及恰恰的基本舞步教學。沒有舞蹈基楚的耆老們，也可以透過基本舞步，享受與友人共同跳舞以及身體律動的樂趣。茹寶是資深舞蹈家、舞蹈老師，也是紐約舞蹈大賽組織創辦人，畢業於北京舞蹈學院後留學英國，先後獲獎無數。

太極拳及社交舞教學環節結束後，將各邀請三組自願上台的民眾進行互動教學成果驗收。參與驗收結果的上台民眾，世界日報將提供小禮物進行鼓勵。