Michael Maliakel在百老匯改編音樂劇中飾演阿拉丁

Michael Maliakel 在百老匯的阿拉丁中扮演阿拉丁。

對阿拉丁有著健康的癡迷並不是什麼不正常的事情,尤其是作為印度 裔美國人社區的一員。作為一個在新澤西州 中部長大的小男孩,Michael Maliakel 為自己是健康癡迷者之一而感到自豪,這在很大程度上要歸功於他慈愛的父母。「我們家有[阿拉丁]的床單、午餐盒和睡衣套裝,」這位演員深情地回憶道。「我們家對這部電影的癡迷絕非偶然。我和我的兄弟們把阿拉丁的錄影帶都看壞了。」

Maliakel 和他的阿拉丁狂熱家族做夢也沒想到,有一天,Maliakel 會成為阿拉丁。但去年,在 2017 年全球首演的音樂劇季風婚禮 (Monsoon Wedding) 中首次在百老匯 亮相的 Maliakel 接到了一通相等於精靈願望的電話。

回憶起得知自己得到這個角色的時候,Maliakel 說:「整件事都很超現實。很多人問我,主演百老匯音樂劇對我來說是否是夢寐以求的?這麼多年來,我不允許自己有這樣的夢想,因為我不想讓自己傷心。很難成為第一個做這些事的人。很少有像我一樣的人在這個行業取得成功。」

Maliakel 和他的兩個兄弟在離新澤西州漢密爾頓 (Hamilton) 白色大道不遠的地方長大,父母都是來自克萊亞 (Keraia) 的移民。他在很小的時候就迷上了表演,最初沉浸在合唱團和聲樂室內音樂中,直到高中轉向戲劇。他在季風婚禮中飾演 Hemant,他說:「讓我表演的第一個角色投入全部時間追求這個事業吧。」

我們在此和 Maliakel 談談他最喜歡阿拉丁這個角色的什麼、他最喜歡唱的阿拉丁歌曲、他在每次表演前是如何準備的等等!

當你決定成為一名演員時,你的家人和朋友有什麼反應?

當我得到阿拉丁這個角色的時候,老實說,如果那是可能的話,我覺得我的家人比我更興奮。我媽媽是那個開車送我去上鋼琴課的人,她為了我的第一堂聲樂課真的花光了所有的錢。她從一開始就是我在這一領域的擁護者。我覺得這一刻對她來說就像對我自己來說一樣的重要。

你喜歡你的角色的什麼?

這部電影和這些原材料一直貫穿我的童年。當這些百老匯演出的海選來到我們這裡時,這是非常激動人心的時刻,就像「我準備好了,也很興奮地要把我的印記,把我的生活經歷和文化帶到舞臺上。」像阿拉丁一樣,我們印度裔美國人都有證明自己的需要;我們有資格獲得這些機會,我們有能力飾演這些角色、賣光了巨大劇院的所有門票、吸引人群、講述涵蓋整個人類體驗的美麗豐富而深刻的故事。在這方面,阿拉丁的故事有點像我的故事。

你最喜歡的阿拉丁歌曲是什麼?為什麼?

「Proud of your Boy」 這首歌對我來說真的很特別,因為阿拉丁真的只是在努力讓他的媽媽感到驕傲。我同樣肩負這樣的責任。我希望我所做的一切,都能讓我的父母感到驕傲。在我得到這個角色之前,我每次在卡拉 ok 都會唱 「A Whole New World」。現在我在百老匯的舞臺上,有人付錢聽我唱「A Whole New World」,想到這我就起雞皮疙瘩。

這部劇會給人們帶來什麼驚喜?

很多印度人來看我們的表演,聽到我們在舞臺上現場演唱都很震驚。他們已經習慣了聽或看寶萊塢 (Bollywood) 演員對口型演唱歌曲。

你是怎麼在演出前興奮起來的?

我很幸運每天晚上都能扮演主角,而這個角色基本上一直都在臺上。有唱歌、跳舞和打鬥的編排。這需要一種運動能力。作為一個演員,我的目標是一直呈現這個角色的表演,讓所有的觀眾每天晚上都能得到同樣的頂級劇場體驗。我吃的東西、我吃了多少、天氣怎麼樣、前一晚我是否太晚睡,所有這些都會影響節目的進展。必須把唱歌、跳舞和表演看作是百老匯的體力運動。你的身體就是樂器。所以我做的每一件事、我吃的每一個東西都會影響我的表現,也會影響我每天工作的難易程度。

對於剛剛開始職業生涯的年輕人,特別是在音樂劇方面,你有什麼建議?

不要等待邀請。不要等待別人的許可。很長一段時間以來,我都不讓自己去實現這些偉大的夢想,因為這些機會似乎不屬於我,也不為像我這樣的人而設。我很長一段時間都沒有投入這種藝術形式,因為我不想孤注一擲,沒有任何例子說明它可能是什麼樣子的。–- 要相信,如果你付出了努力、盡你所能地磨練你的技能,相信就會有屬於你的機會。你的聲音值得被聽到;你應該抓住這些機會。我希望,在新阿姆斯特丹的舞臺上,年幼的孩子們會出現在舞臺上,有夢想的動力,知道這些機會為他們存在,他們應該抓住這些機會。」。

在紐約市傳奇的新阿姆斯特丹劇院觀看百老匯的阿拉丁。如欲瞭解更多資訊,請瀏覽 aladdinthemusical.com。