免費「身心健康博覽會」安保健保主辦健康篩檢、音樂演奏、現場演出、兒童娛樂
安保健康保險公司所主辦的「身心健康博覽會」，將於本週六(9/24)上午11時至下午4時，在法拉盛40街（王子街和緬街之間）的布蘭德遊樂場(James A. Bland Playground)舉行。安保將在當天提供各種適合全家參與的項目，包含健康篩查、音樂演奏、現場演出、兒童娛樂等多種免費活動。安保健保誠摯邀請您參加免費的身心健康博覽會，讓安保幫助您維持身心健康，快樂過活每一天。
八十多年來，安保健康保險公司一直關懷華人社區居民的身心健康。安保瞭解疫情和通膨對大家帶來許多影響，讓維持身心健康變得更具挑戰，因此今年再度推出深受僑界好評的身心健康博覽會。歡迎僑胞和家人朋友在9月24日週六上午11時到下午4時，在法拉盛40路的布蘭德遊樂場，和安保眾多的員工一同度過充滿樂趣的一天！
安保身心健康博覽會面向所有民眾免費開放，安保健康保險公司期待與僑胞再次熱情相見，但請注意參與活動必須佩戴口罩和保持社交距離，在安全安心的環境下，大家一起放鬆心情、享受週末。
安保身心健康博覽會還會邀請到國會議員孟昭文、皇后區行政區長Donovan Richards、Clyde Vanel和Alicia Hyman議員參與，活動內容包括體檢展位：瞭解健康篩查和其他保健的各種信息、身心健康展位：瞭解自我護理等相關信息、食品市集：提供來自農場最豐富的新鮮時蔬及鮮甜水果購買、兒童樂園：充氣城堡樂園和面部彩繪、舞臺區域：精彩的舞獅/健身操及精神健康研討會等，同時還有其他更多的精彩活動！
安保健康保險公司所主辦的「身心健康博覽會」是一場有益僑胞身心靈健康且可闔府攜老帶幼一起免費同樂的博覽會，敬邀僑胞前往。「身心健康博覽會」活動時間：2022年9月24日星期六，上午11時至下午4時；地點：法拉盛布蘭德遊樂場(James A. Bland Playground)；地址：40 Rd., Flushing, NY 11354（王子街和緬街之間），歡迎參加。
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