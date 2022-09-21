免費「身心健康博覽會」安保健保主辦健康篩檢、音樂演奏、現場演出、兒童娛樂

安保主辦的「身心健康博覽會」本週六(9/24)與僑胞相約在法拉盛。

安保健康保險 公司所主辦的「身心健康博覽會」，將於本週六(9/24)上午11時至下午4時，在法拉盛 40街（王子街和緬街之間）的布蘭德遊樂場(James A. Bland Playground)舉行。安保將在當天提供各種適合全家參與的項目，包含健康篩查、音樂演奏、現場演出、兒童娛樂等多種免費活動。安保健保誠摯邀請您參加免費的身心健康博覽會，讓安保幫助您維持身心健康，快樂過活每一天。

八十多年來，安保健康保險公司一直關懷華人社區居民的身心健康。安保瞭解疫情和通膨對大家帶來許多影響，讓維持身心健康變得更具挑戰，因此今年再度推出深受僑界好評的身心健康博覽會。歡迎僑胞和家人朋友在9月24日週六上午11時到下午4時，在法拉盛40路的布蘭德遊樂場，和安保眾多的員工一同度過充滿樂趣的一天！

安保身心健康博覽會面向所有民眾免費開放，安保健康保險公司期待與僑胞再次熱情相見，但請注意參與活動必須佩戴口罩和保持社交距離，在安全安心的環境下，大家一起放鬆心情、享受週末。

安保身心健康博覽會還會邀請到國會議員孟昭文、皇后區行政區長Donovan Richards、Clyde Vanel和Alicia Hyman議員參與，活動內容包括體檢展位：瞭解健康篩查和其他保健的各種信息、身心健康展位：瞭解自我護理等相關信息、食品市集：提供來自農場最豐富的新鮮時蔬及鮮甜水果購買、兒童樂園 ：充氣城堡樂園和面部彩繪、舞臺區域：精彩的舞獅/健身操及精神健康研討會等，同時還有其他更多的精彩活動！