日本海之滴褐藻糖膠重症免疫療法成功突破

「海之滴褐藻糖膠」是唯一獲得三次比利時世界產品質量金牌獎，並得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。

在日本 的嚴格控制管理下生產製造、透過精密儀器提取煉製的「海之滴褐藻糖膠」，是通過多項國際規格標準認證、銷售近20年、遍及45個國家、品質優良、安全無虞的天然輔助食品。

傳統的癌症 治療方向如化學療法、放射療法等，都是針對人體內快速生長的細胞起作用，因此在抑制癌細胞 的同時，會不可避免地對人體內其他一些健康的細胞，如發囊細胞、口腔黏膜細胞、腸胃粘膜細胞等造成傷害，進而產生脫髮、惡心、嘔吐等副作用，使得許多病患承受了除腫瘤外附加的痛苦，更有甚者不得不中止治療，延誤了病情。日本腫瘤專家、若宮醫院副院長、立川大介醫學博士在過去數十年的臨床治療中，將傳統治療手段與癌症自然免疫療法相結合，已積累了眾多成功案例。

海洋中的海藻類擁有強大的生命力，在這些珍貴褐藻的表面有一層黏滑成分，就是現在廣為大眾所知的Fucoidan「褐藻糖膠」。從化學角度來說，褐藻糖膠是一種以硫酸岩藻醣為主的「高分子多醣體」，所富含的「水溶性膳食纖維」可以幫助維持消化道機能、調整體質、帶給人滿滿的能量。研究指出，以複合配方研製的褐藻糖膠更能發揮協調作用。

營養輔助食品「海之滴褐藻糖膠」，是將從巴西蘑菇、沖繩海蘊及裙帶菜孢子葉中萃取的高分子多醣體褐藻糖膠，經研究採用一定混合比例後，所研製出的活性原高於獨立使用的產品。該產品貼心地生產了膠囊型及液體型兩種產品，方便消費者選擇。「海之滴」只選用來自天然無汙染環境且褐藻糖膠含量最高最純淨的「沖繩海蘊」；由於摘取1公斤新鮮海蘊中，只能萃取約1%的褐藻糖膠，讓這來自「大海的精華」的褐藻糖膠彌足珍貴。

日本海之滴褐藻糖膠是由日本內閣府認證的非營利組織NPO褐藻糖膠研究所，與日本國立九州大學、日本沖繩島大學研究室合作研發的。與其他褐藻糖膠品牌不同的是，海之滴專利配方為專門針對重症病患所設計。當初在研發海之滴配方時，科研人員經過多年對沖繩地區飲食習慣及不同種類海藻的研究，最終發現海蘊萃取的褐藻糖膠幫助誘導壞細胞凋亡的能力最強，而裙帶菜孢子葉萃取的褐藻糖膠在幫助抑制癌血管增生上的作用較為明顯；將兩者以一定比例混合並加入適量巴西蘑菇菌絲萃取物後，可使得其功能得到最大發揮。日本褐藻糖膠研究所在此基礎上花費四年時間，對各種癌細胞株的效用進行測試和研究，最終於2000年確定了海之滴所使用的專利褐藻糖膠混合配方。

科學研究證實，「褐藻糖膠」主要有三個功能：1. 誘導癌細胞自動凋亡，這是一種基因程序性細胞死亡機制。當癌細胞受到某些物質的刺激後，其基因會觸發自毀機制，癌細胞的DNA將會被分解，進而使癌細胞死亡並消失。2. 抑制癌細胞血管新生。癌細胞想要長大必須為自己生長出一條新的血管連接到其他健康的細胞上，從而為自己補給養分並轉移（即擴散）。抑制了癌細胞的血管新生，便能阻止癌細胞的擴散和生長。3. 提升人體免疫力。人體抵禦外來異物或者體內變異細胞（癌細胞），主要是依靠自然殺手細胞(NK Cell)、巨噬細胞(Macrophage)、T細胞、B細胞等免疫細胞。褐藻糖膠能夠通過增進這些人體免疫細胞的活性，來加強身體抵抗疾病的能力。

目前市面上，海之滴是唯一得到JHFA認證的褐藻糖膠品牌。除了JHFA，「海之滴褐藻糖膠」同樣通過了國際認證機構SGS和美國FDA的檢驗，確認安全合格並且沒有輻射污染。海之滴自成立以來，一直堅持用最高標準為客戶提供最安全有效的產品。想進一步瞭解海之滴褐藻糖膠的功效和用戶的實證經驗，請致電公司，有精通國、粵、韓文及英語的專業人員為您詳細說明褐藻糖膠的功能和健康益處。電話：（國）1-855-830-5888；（粵）1-855-830-9888；紐約辦公室地址：3819 Union St., #205, Flushing, NY 11354。