法拉盛銀行通過新艾姆赫斯特分行擴大其皇后區的業務

從左到右：（前排）艾姆赫斯特分行經理楊勝傑; 皇后區區域經理蕭以一;（後排）Murray Hill 分行經理熊卓華; 羅斯福分行經理朴寶倩; 亞洲市場總監吳薛美嫦; 百老匯站分行經理譚婉芬; 和華埠分行經理陳麗芳。

法拉盛 銀行®在皇后大道85-15號的艾姆赫斯特開設了一家全方位服務的新分行。為能在皇后區 擴張而感到自豪。當地居民和企業持有人現在可以從這個真正瞭解其社區的團隊獲得基於關係的最佳銀行服務。

●細緻入微地瞭解您，全面一致地幫助您®

作為一家社區銀行，法拉盛銀行能以提供大型商業銀行的產品和服務以及當地銀行的個人化關注而自豪。這項獨特服務的核心是艾姆赫斯特分行的歡迎面孔，他們與社區和稱之為家的人們有著密切的聯繫。

●經驗豐富的團隊隨時準備為您提供幫助

領導新分行的是法拉盛銀行的亞洲管理團隊，他們對該地區的了解有助於建立許多有益的關係。成員包括亞洲市場總監吳薛美嫦女士;皇后區區域經理蕭以一先生;艾姆赫斯特分行經理楊勝傑先生。楊先生與皇后區保持著深厚的聯繫，獲得了皇后區多個非牟利機構的社區成就獎，包括第109選區社區委員會以及法拉盛獅子會。他還自豪地擔任法拉盛基督教青年會諮詢委員會的財務主席，並且是紐約華人商業協會(NYCBA）的執行董事。

楊先生說：“與分行同事一起,我們很高興能夠在皇后區建立更大，甚至更有意義的存在。我們一直在瞭解我們的新鄰居，並努力幫助他們實現其財務目標。

●新客戶獲得獎勵

為了慶祝他們的新地點，法拉盛銀行正在為新客戶提供一些豐厚的獎金。在艾姆赫斯特分行開設任何新帳戶，將獲得一個免費的環保手提袋。此外，當您在這分行開立新的Complete Checking帳戶時，您將收到一個陶瓷保溫瓶，一個帶無線手機 充電器的相框，或額外的現金獎勵，具體情況取決於新帳戶的期初餘額和合格活動。Complete Checking擁有令您更智慧地進行銀行業務所需的一切，例如手機銀行，移動支票存款和ATM費用回扣。

訪問法拉盛銀行遍佈大都會區的25家分行中的任何一家，符合條件的新客戶可以通過其客戶增值計劃或商業增值計劃獲得現金獎勵。請務必詢問法拉盛銀行具有競爭力的定期存款和個人退休帳戶利率。

●致力於為您在皇后區及其他地區服務

憑藉90多年的銀行專業知識，法拉盛銀行期待與艾姆赫斯特及周邊社區的居民建立一個強大的未來。其員工仍然致力於提供最高水準的銀行服務和鄰里支援，幫助企業，家庭，及社區的繁榮發展。