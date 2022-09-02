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感恩護理(X-treme Care)廣納人才

工商記者高傑文／紐約訊

大型護理公司感恩護理(X-treme Care)廣納護理行業的人才，包括：護理員、派工輔導員、註冊護士、市場營銷/業務發展人員等。

感恩護理公司是一家受紐約州衛生廳認可的護理機構，在皇后區、布碌崙區和布朗士區開有辦事處，聘任了3000多名護理人員，是華人社區最大的家庭護理機構之一；感恩護理的所有員工都經過全面的訓練、篩選和背景調查。作為紐約州持牌家庭保健機構(LHCSA)，感恩護理提供非醫療家庭護理服務，遍及紐約市的五個區以及納蘇郡和威徹斯特縣。家庭護理是由護理專業人士在客戶家中提供的個人護理服務，人們也把家庭健康護理稱為「沒有圍牆的養老院」，因為客戶可以在自己舒適的家裡享受健康護理。

成為家庭健康助理需要多長時間？完成整個專案需要14天，X-treme Care會提供完整的培訓，HHA的受訓者將參加為期13天的課程，學習如何照顧病人。在最後一天，HHA受訓者將配與一名病人及一名外勤護士，完成培訓課程的家庭健康助理人員將獲得紐約州頒發的家庭健康助理員證書，進入這一快速成長的行業。

X-Treme Care相信，病人的幸福始於在他們自己家裡感受到安全和舒適的獨立能力。X-Treme Care HHA的全面培訓，可以為客人帶來舒適和私人的感覺。

Xtreme家庭物理治療擁有高素質和經驗豐富的理療師，在需要技能的護理設施、門診和家庭護理服務方面有多年經驗，致力於成為最好的理療師。X-Treme Care富有同情心和經驗的理療師，通過設定個性化的目標來提高患者的靈活性和功能，幫助每個患者發揮其最大潛能。

感恩護理地點：212-12 Northern Blvd., Bayside, NY 11361，查詢電話：718-461-9602。

紐約州 養老院 布朗士

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