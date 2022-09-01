Firstrade提供每小時更新期權策略報告

Firstrade（第一證券 ）是最具費用優勢以及最早提供零傭金美股交易的金融科技券商之一。該公司開始提供每小時更新期權策略報告，即時且優化的全新數據報告，幫助投資 者快速找到交易策略。

Firstrade為初學者和進階期權交易者提供了免費的擔保買權(Covered Call)、賣出賣權(Short Put)和信用利差(Credit Spread)報告，幫助投資者做出更明智、更可行的交易決策。由OptionsPlay提供技術支援，Firstrade的期權策略報告為投資者免去了手動搜尋上千個期權收益機會的繁瑣過程。

透過OptionsPlay的專有演算法和掃描技術，Firstrade的期權策略報告將會於開盤後的每小時，搜索並精選出幾百個流動性非常強的個股，以確保交易能以合理的價格執行，幫助投資者迅速找到最佳的交易機會。省去手動計算的低效率，投資者不但可以更快地做出交易決策，還能透過內建的OptionsPlay（期權極客）平臺立即分析重要指標，例如收益概率、希臘值、盈虧值以及最大風險與回報。此外，投資者可以根據他們對標的股票 和到期日的走勢，來調整和分析交易。

Firstrade的期權投資者現在還可以直接從期權策略報告中，使用「交易」按鈕立即開啟自動預填好的訂單頁，以便更快地分析與執行交易。

「擔保買權(Covered Call)、現金擔保賣權(Cash Secured Put)和信用利差(Credit Spread)，對期權投資人來說是很受歡迎的期權策略。我們幫投資者省去了最困難的環節，讓整個期權交易過程變得更簡單」，Firstrade的客戶服務副總裁Stephen Callahan說道：「我們的用戶，包括初學者和進階投資者，對於期權交易的需求劇增。透過這個更有效率的期權交易方式，投資者能夠做出更明智的決策並更快地執行交易。」

Firstrade為期權交易者提供零佣金交易、零期權合約費用以及無最低存款、維護或賬戶閒置費等無懈可擊的零費用投資，並且為交易者提供了適合所有經驗水準的期權教育資源，包括專為初學者、中級和高級投資者設計以及提供的課程。Firstrade的客戶還可以參加每週五日的線上美股與期權講座，並獲得每週一次的「期權交易點子」電郵。

期權策略報告目前可在Firstrade網路交易平臺上獲取，手機App版本將在之後推出。如需瞭解更多資訊，請訪問Firstrade部落格，瞭解有關擔保買權、賣出賣權和信用利差報告的更多資訊。

Firstrade「第一證券」是一家領先的美國金融科技網路券商，透過其移動APP和網路平台，提供股票、ETF、期權、共同基金和固定收益全部零傭金的交易。第一證券提供全方位投資產品和工具及業界最低費用，致力於追求卓越的服務，將投資者體驗放在第一位。2021年，第一證券榮獲Kiplinger's評為「客戶服務佳選」，並於2020年獲得「期權投資首選」，同時亦榮獲Stockbrokers.com（最佳互聯網券商評比）的「易於使用性」5星評鑑以及「最佳傭金與費用」4.5星高分。第一證券自1985年開始便一直是FINRA/SIPC成員，更多資訊請訪問：www.firstrade.com。