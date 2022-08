近期活動

● A Conversation with Enuma CEO Sooinn Lee

與遠距教學公司Enuma CEO對話數位教育 的拓展(線下)

8月29日(週一)下午6點

https://koreasociety.org/special-events/item/1600-a-conversation-with-enuma-ceo-sooinn-lee

● Selling to the Government and Global Markets

了解聯邦政府 採購些什麼以及如何拓展海外市場(線上)

8月30日(週二)中午12點至下午1點

https://www.manhattancc.org/common/Events/event_info.cfm?QID=30316&ClientID=11099&ThisPage=EventInfo

● May-lee Chai + Sequoia Nagamatsu: Tomorrow in Shanghai

新書發布會:短篇故事集《明日在滬》(暫譯名)(線上)

8月31日(週三)下午7點至下午8點

https://www.strandbooks.com/events/event531?title=maylee_chai__sequoia_nagamatsu_tomorrow_in_shanghai

● Free Meditations in the Park

免費冥想活動-歡迎闔家參與(線下)

9月2日(週五)下午6點半

https://www.brooklynmeditation.org/workshops/meditation-park

★如果您的商業活動希望加入上述周活動表,請發email給我們:[email protected]。★