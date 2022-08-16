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有口福正宗粵菜 紐約首家馳名陳村粉

工商記者張莎莎／紐約訊
陳皮班腩燒賣
陳皮班腩燒賣

「有口福」是一家老字號粵菜店，十多年前名叫King Jame Garden，開在曼哈頓中央公園附近。「有口福」曾接待過外交官、明星、電視台主持人等，因疫情停業後，2021年9月7日在唐人街重新開張。該店負責人周女士表示，由於原來中城食客的強烈要求，該店正計劃在中城重開一家規模可與原餐廳相比的豪華粵菜館，現正物色合適的店面。

店內採用傳統中式裝修，墻上佈滿各種特色菜餚照片，用餐環境溫馨且乾淨。「有口福」老闆周女士是一位地道的廣東人，一直堅持做地道家鄉味的粵菜、獨家陳村粉和廣式點心，廚師都是當天現場製作。

陳村粉已有90多年的歷史，大約在清末民初，順德陳村人黃但創製出一種薄、軟、滑、爽為特色的米粉，口感極佳、大受歡迎、聲名鵲起，當地人稱之「粉旦」。由於製作精細，陳村粉產量不高，一天只能產粉幾百斤，因而顯得格外「矜貴」。周女士表示，陳村粉在保持傳統做法的基礎上進行了改良。大家常吃的普通河粉、腸粉都是米漿做的，陳村粉的原料包含四、五種薯類以及植物粉，因此製作出來的粉更透、更薄、更爽滑，卡路里只有普通河粉的30%；陳村粉低澱粉、無糖，是健康的低卡路里食品。

周女士表示，店內的廣式點心是獨家自製，同時還提供五星級酒店餐點，供不應求。店中的每一款點心都是當場製作，口感佳，有陳皮班腩燒賣、美味蔬菜包、豆苗鮮蝦餃、豆角豬肉餃、涼瓜牛肉餃、廣式珍珠雞等特色餐點。每天上午9時到11時，所有點心享受特價，僅需$3.99/款。

店裡招牌菜有招牌百花雞、招牌芝士龍蝦、白玉參鮑魚和花菇、酥炸脆皖魚片、酥炸新鮮軟殼蟹、豆仔牛肉炒陳村粉、金沙南瓜條、百花釀大腸、五味鴨、金盅藏金牛、梅菜千層肉、有福沙薑雞、魚頭湯、鹹魚粒茄子煲等，另有有口福盆菜及多種名貴品種在內，其中包括龍蝦、海參、鮑魚、髮菜、鵝掌、大明蝦、豬蹄和多種蔬菜等，每一道菜餚都是廚師精心烹製，讓每位就餐的客人體會到正宗地道的粵菜。

地址：華埠喜士達街，171 Hester St, New York, NY 10013；預約電話：212-343-9496；網址：www.ladychowkitchen.com；每週七天營業：上午9點到晚上9點。

招牌金盅藏金牛
招牌金盅藏金牛
美味蔬菜包
美味蔬菜包
有口福
有口福
豆苗鮮蝦餃
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百花雞
百花雞
涼瓜牛肉餃
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蔬菜 華埠 疫情

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