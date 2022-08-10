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《PASSAGES：劉士銘雕塑展》皇后學院Godwin-Ternbach博物館

工商記者高傑文／紐約訊
參展的劉士銘作品。
參展的劉士銘作品。

為慶祝中國著名雕塑家劉士銘（1926-2010）的藝術生涯，回顧他六十年的藝術探索，皇后學院 (CUNY) 的 Godwin-Ternbach 博物館 (GTM)目前正在舉行他的首次雕塑展覽。至8月18日結束。

在 1950 年至 2008 年，《PASSAGES：劉士銘雕塑展》揭示了中國第一代真正的現代雕塑家的真實面貌，他們受過中國古代文化、傳統藝術和修復技術的教育，同時受到奧古斯特·羅丹和亨利·馬蒂斯等西方藝術家的影響。劉士銘的作品成功地結合了這些不同的世界。

《PASSAGES：劉士銘雕塑展》反映了藝術家的生活和藝術，這在他的所有作品中都密不可分。這次展覽集中了62件青銅、陶瓷和木頭雕塑作品，以及12幅藝術家視覺實踐的繪畫作品，將在博物館的私密空間中展出。這些作品充滿了人性、謙虛和對藝術的精通。

這些作品是展示中國城鎮日常生活的雕塑。例如從1950年到2004年，他對生活在中國河流上的船民的描繪，50多年來從未間斷。家庭、父母和孩子之間的關係這一主題也讓劉士銘著迷。在其他作品中，不帶感情的自畫像與彎曲的女性模特的表現並存，她們的形像被簡化，讓人想起馬蒂斯的還原雕塑實踐。

劉士銘是新中國成立後接受傳統和民間技藝訓練的第一代藝術家，是20世紀首批出現的中國雕塑家之一。不過，他的特殊貢獻是將這段歷史與現代主義西方關於人類形態的思想融合在一起，形成了一種全新的流派。這種獨特的視角為雕塑的本質帶來了新鮮感和生動的對話。

這次在戈德溫-特恩巴赫博物館舉辦的《PASSAGES：劉士銘雕塑》展覽，離不開劉偉先生和劉士銘藝術基金會的慷慨解囊。本次展覽是GTM與麥考利榮譽學院（CUNY）、theBlanc藝術空間和北京中央美術學院劉士銘雕塑博物館的首次合作。

Godwin-Ternbach博物館在皇后學院Queens College (CUNY)，地址：405 Klapper Hall, 65-30 Kissena Blvd., Flushing, NY 11367。電話：718-997-4747，網站：www.gtmuseum.org。

參展的劉士銘作品。
參展的劉士銘作品。

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