我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普佛州住處搜索令解封 揭露他涉違反「間諜法」遭查

槍殺北加華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

華人善終基金會慶祝成立25周年 訂10/8舉辦籌款晚會

工商記者衛伯承／紐約訊
Batesville壽材公司的Josephine Pesce為善不甘後人，鼎力支持鑽石贊助$33,880。
Batesville壽材公司的Josephine Pesce為善不甘後人，鼎力支持鑽石贊助$33,880。

華人善終基金會慶祝成立25周年，將於10月8日(星期六)晚上6時，在中城GOTHAM HALL舉辦「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，所得款項將用作善終基金，繼續向社區有需要人士伸出援手。

華人善終基金會創會董事陳麥潔明表示，基金會自1997年成立以來，一直秉持協助孤寡無依、無力負擔殯殮費用者走完人生最後一程的宗旨，不遺餘力地倡導中國傳統倫理道德，喚起社會對弱勢人士的關懷。新冠病毒疫情導致基金會已兩年未能舉辦正式的籌款活動，今年藉成立25週年之際，現正密鑼緊鼓地籌備「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」，屆時基金會董事成員將傾力演出，並邀請社區領袖及好友同台表演。

因現華埠社區已沒有合適的大型宴會場地，故需移師中城具百年歷史的地標建築Gotham Hall(1356 Broadway, New York, NY 10008)近萬呎的典雅宴會廳舉行。這次因場地支出和製作數目不小，陳麥潔明及善終會董事們衷心亟需社區各界好友鼎力支持，出錢出力、慷慨解囊，所籌得款項將會用作善終基金運作。在未來的日子，基金會承諾將繼續向社區內有需要的人伸出援手。

出席記者會的州參議員劉醇逸、紐約市負責公共安全的副市長班克斯(Phillip Banks)的高級顧問顧雅明、市議員馬泰(Christopher Marte)等表達支持，指出華人善終基金會對華人貢獻頗多，呼籲支持其募款活動。當日記者會現場獲得了首個鑽石贊助($33,800)，由Batesville壽材公司的Josephine Pesce捐贈；白金贊助($26,800)分別為方麗娜(Lina Fong)女士、五福集團、WAC Lighting；綠寶石贊助($18,000)為雲吞食品；藍寶石贊助($9,800)分別有邵慶儀女士、張桂蓮女土；黃金贊助($6,000)為斗山同鄉會。此外，基金會還收到了百元至三千不等的善款支票及眾多善長認捐，多多益善、少少無拘。

「友情有情金曲呈獻慈善籌款晚會」贊助形式除鑽石、白金、綠寶石贊助外，還有紅寶石($13,800)、藍寶石($9,800)和黃金($6,000)級別，歡迎商家企業社區的善長人翁洽詢樂捐支持，行善積德、福有攸歸。此外也可贊助支持嘉賓當晚上台獻唱一曲，籌助善款為$3,000起。華人善終基金會樂捐電話：212-680-3132，網址：www.celestiallove.org。

華人善終會董事成員合照。
華人善終會董事成員合照。

華人 華埠 支票

上一則

第十九屆美國華裔小姐選美競選 冠亞季軍結果出爐

下一則

聯邦醫療質量評分 紐約仁德醫生名列前茅

延伸閱讀

慈濟愛心健康日 社區耆老踴躍參加

慈濟愛心健康日 社區耆老踴躍參加
聖荷西市藝術基石獎揭曉 3獲獎者出列

聖荷西市藝術基石獎揭曉 3獲獎者出列
明星安海契酒駕衝屋重傷 受害屋主無恙 鄰居發起籌款重建

明星安海契酒駕衝屋重傷 受害屋主無恙 鄰居發起籌款重建

打擊仇亞 金山多個社區聯盟發起「保護亞裔長者」遊行

打擊仇亞 金山多個社區聯盟發起「保護亞裔長者」遊行
吳修齊之子吳平原：父親最高境界是做人好

吳修齊之子吳平原：父親最高境界是做人好

熱門新聞

回憶事發當日經過，秦女士難掩悲傷。(記者鄭怡嫣╱攝影)

疑加州打工被騙…紐約華女跳樓 母泣訴要真相

2022-08-11 07:27
警察在現場拉起布幔。(記者牟蘭╱攝影)

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

2022-08-09 18:23
涉嫌槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希5日聆訊前飲彈自殺，他的屍體被市府人員抬出。(記者牟蘭/攝影)

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

2022-08-06 09:10
涉殺嚴志文的嫌犯今晨自殺，他的屍體從家中運出。（記者牟蘭/攝影）

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

2022-08-05 15:10
餐廳戶外用餐區無門禁，易遭濫用。(取自餐廳臉書)

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

2022-08-08 10:30
死者嚴志文(右)與妻子趙坤英(左)。(趙坤英提供)

殺華裔外賣郎嫌犯自殺 中餐館老闆：沒人高興 真相石沉大海

2022-08-06 16:47

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判