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「紅人歸」推遲消除更年期症狀有奇效天然草本中提取精華的純天然保健品

工商記者鍾淑美／紐約訊

加拿大VIKER公司醫學專家們研製的「紅人歸」膠囊，是從天然草本中提取精華的純天然保健品，不含荷爾蒙、沒有副作用。「紅人歸」能幫助恢復卵巢功能，使其分泌身體所需要的荷爾蒙，使女性恢復青春美麗，對推遲/消除更年期症狀有奇效。「紅人歸」還能補益肝腎、健脾胃、養心神，幫助促進身體各器官的血液循環，提高機體的免疫能力。

女性在40歲後，卵巢功能慢慢退化，產生萎縮現象，漸漸失去昔日青春光彩，並引起一系列婦科疾病及更年期綜合症。幾十年來，服用荷爾蒙藥物及雌激素(荷爾蒙)替代療法等，一直是許多女性的救星，甚至被眾多醫生和科學家描述為能永葆女性青春的靈丹妙藥，在臨床上應用非常普遍。

美國一項對近十七萬的女性臨床研究發現：同時服用雌激素和孕激素的婦女，患乳腺癌、心臟病中風、血栓的危險高出許多，其中乳腺癌發病率高出26%、心臟病發病率高出29%、中風發病率高出41%、肺臟和大腿靜脈出現血栓的情況高出2倍。這一發現讓參加試驗的科學家大吃一驚，美國國家環境健康科學研究所很快就將雌激素列入了致癌物質行列。

美國另一項最新科學研究實驗還表明，吃植物性來源的荷爾蒙和吃化學成分的荷爾蒙一樣，都會有副作用，同時也會增加患各種癌症和心血管疾病的風險。因為植物性荷爾蒙，如大豆異黃酮等，都是補充的原理，而不是由自己體內產生的。人每天、每時所分泌的荷爾蒙水平都不一樣，如果每天固定補充荷爾蒙，就容易讓乳房和子宮受體過度刺激，從而轉變成癌症。

人體的荷爾蒙分泌是一種動態的平衡過程，長期服用荷爾蒙補充劑會令身體產生依賴和耐藥性，使腦垂體誤以為身體中有足夠的女性荷爾蒙而不分泌指令，卵巢也不再分泌激素，使卵巢的功能出現非正常性衰退並慢慢萎縮，從而導致閉經。所以營養恢復卵巢功能並使其分泌身體所需要的荷爾蒙，這才是最根本的方法。

更年期前的女性，每年只需連續服用兩個月「紅人歸」，可推遲更年期八至十年；長期服用更能達到青春美麗、皮膚細膩、不易長黑斑。更年期中的女性，一般服用三瓶左右，月經恢復正常；可消除更年期症狀：易怒、潮熱、盜汗、畏寒等。更年期後初期閉經的女性，服用後可能恢復月經及減輕更年期的不適症狀，還能解決陰道乾澀、性生活困難等現象。「紅人歸」能使乳房豐滿，使高齡女性懷孕，還能有效阻止女性的骨質流失，防止骨質疏鬆症的產生。

「紅人歸」膠囊贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。如有任何問題，請撥打專家諮詢電話：888-518-7778（北美免費電話）；北美以外的國家和地區，請打：1-604-518-7778，或上網瞭解：www.vikerm.com。

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