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太子牌 X 奇華月餅跨界聯名 全美火爆上市

工商記者鍾淑美／紐約訊
「迷你花旗參茶禮盒」含有蛋黃蓮蓉、火腿五仁、陳皮紅豆、蛋黃棗蓉月餅，以及8個經典的太子牌原枝花旗參茶包，提升了中秋深度。
「迷你花旗參茶禮盒」含有蛋黃蓮蓉、火腿五仁、陳皮紅豆、蛋黃棗蓉月餅，以及8個經典的太子牌原枝花旗參茶包，提升了中秋深度。

為配合中秋節，讓民眾在享受綿密細緻月餅的同時，也能喝上一杯濃醇渾厚、富含人參皂甙有效成分的太子牌花旗參茶，全美花旗參銷量冠軍的太子牌與老字號奇華月餅合作，聯名推出好評爆款的月餅花旗參茶禮盒。

成立於1938年、已有近85年歷史的「香港奇禮」奇華餅家，從傳統的婚嫁專用喜餅，融合了西方禮餅、糕點的工藝，打造出獨一無二、順口且層次豐富的月餅。奇華中式糕餅帶有西式風格，美味兼具品質，嚴選製作食材，不添加防腐劑，同時符合SGS的檢驗標準，鉅細靡遺地監管和控制生產、製造及加工的每個程序，是對製餅的自我要求，同時也是對客戶高品質的承諾。奇華月餅透過包裝設計的創意，徹底扭轉了人們對中式餅老派古板的印象，引領了時尚與潮流。

此次聯名有兩款，均在美國產製：（一）「至尊花旗參茶禮盒」，上乘特選湘蓮為內餡，配以頂級鹹蛋黃的蛋黃白蓮蓉月餅，清香甘口、毫不甜膩；台灣豬肉為基底，鹹甜風味中透出香氣的火腿五仁月餅，搭配8個太子牌花旗參茶包，包括花旗參蜜糖茶、花旗參菊花茶、花旗參茉莉花茶以及花旗參玫瑰花茶，一次享有多種參茶風味小驚喜。（二）「迷你花旗參茶禮盒」，符合現代人微甜和多樣化需求的小月餅組合，蛋黃蓮蓉、火腿五仁、陳皮紅豆、蛋黃棗蓉月餅，活潑的搭配更是出奇美味，size不大不過量也不會膩口，一次就滿足挑剔的味蕾；搭配8個經典的太子牌原枝花旗參茶包，讓整個中秋風味更加立體有厚度。

兩款月餅的外觀設計大氣、時尚又討喜，鏤空的外包裝搭配平光的勃根地紅金屬盒，搶眼卻又低調的圖案和顏色搭配絕對讓人眼睛一亮。這些精心設計的禮盒，在內襯分隔完好地保護所有月餅的同時，卻不至於過度包裝，驚艷度百分百！

美國產製的太子牌X奇華月餅聯名款：「至尊花旗參茶禮盒」與「迷你花旗參茶禮盒」，現於各大華人超市及零售點有售，欲知零售點詳情，可致電美國太子行查詢，電話：800-732-2328。讀者也可瀏覽網站：popus.com，訂購太子牌X奇華月餅，送禮或自用、健康+美味兩全其美。

火腿五仁月餅，果仁香氣的內餡與鹹香的火腿肉，甜鹹的綜合口味帶來強烈的驚喜。
火腿五仁月餅，果仁香氣的內餡與鹹香的火腿肉，甜鹹的綜合口味帶來強烈的驚喜。
「至尊花旗參茶禮盒」上乘特選湘蓮為內餡，配以頂級鹹蛋黃的蛋黃白蓮蓉月餅，搭配8個...
「至尊花旗參茶禮盒」上乘特選湘蓮為內餡，配以頂級鹹蛋黃的蛋黃白蓮蓉月餅，搭配8個太子牌花旗參花茶包，風味立體有層次。

時尚 華人超市 香港

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