張碧恆針灸理療診所2022天灸三伏貼

張碧恆針灸師推薦三伏貼療法，專治呼吸系統等慢性敏感疾病。

開業二十多年的張碧恆針灸理療診所，利用中醫學防治疾病理論——冬病夏治，自即日起至八月下旬推出2022天灸三伏貼療法，治療寒性、人體陽虛與氣虛以及很多慢性疾病，包括虛弱、畏寒、慢性支氣管炎、支氣管哮喘、過敏 性鼻炎、體虛感冒咳嗽、風濕與類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、慢性胃和腸炎、潰瘍病、慢性腹泄、小兒厭食和遺尿、虛寒頭痛、頸肩肘腰腿痛、胸腹痛和痛經等。該療法三年一療程，視需要可延長，連續敷貼三年以上，大多能明顯減輕上述疾病之症狀，減少發病率。

實施三伏天敷貼季節性療法，需注意最佳治療時機。根據中醫理論，每伏第一天是開穴的日子，此時敷貼效果最佳。2022年具體時間為引伏：07/05/2022-07/15/2022；初伏：07/16/2022-07/25/2022；中伏：07/26/2022-08/03/2022；中伏加強：08/04/2022-08/14/2022；末伏：8/15/2022-08/24/2022。個別人士如果實在無法於伏日當天貼藥治療，也可選上述日期前後時間前去診所補貼藥，療效相當。敷貼期間禁食生冷、油膩、辛辣以及海鮮、羊肉、蘑菇等發物，並且需避免電扇直吹或久待在溫度過低之空調房間。

主持診所的張碧恆針灸師說，通常每伏治療一次，貼藥時間如上時段，每隔10天敷藥一次，療程5次；每次小童與老人2-3小時，成人3-4小時，但也會根據個人體質或對經絡和穴位的敏感度不同而時間各異。張碧恒中醫師特定配方的「三伏貼」，選用具有辛溫、祛寒、通經氣的中藥製成貼敷膏，以人體背部的腧穴為主要穴位，加上不同症狀配穴貼敷，以治療在秋冬季容易反復發作的慢性、頑固性呼吸系統與免疫系統疾病。所謂「熱在三伏」，是一年中最熱的時段，人體陽氣最盛、血氣最盛，能推動藥物的吸收。

經三伏貼治療的病人大多取得了滿意的療效。一位李先生在製麵廠工作，因為粉塵，他的哮喘經常發作；李先生連續三年使用三伏貼治療，現在基本上不發作了。另一位年輕的白小姐，三歲得過敏症會皮膚癢，又患有花粉症十餘年，平常每年春天發作，症狀非常嚴重，要打針才能控制；白小姐用過三伏貼後，今年的花粉期症狀十分輕微，於是她今年早早就打電話預約了三伏貼的治療。

張針灸師進一步解釋，「冬病夏治」的理論出自「黃帝內經」，與「春夏養陽」的原則相互輝映，意指疾病雖在夏季少有發作，但其宿根常存體內。「夏治」是選擇夏天炎熱季節，採用恰當藥物治療，更見收效。其原理在於夏季自然界陽氣旺盛，人體陽氣浮越，此時對陽虛者用助陽藥，可更好地扶陽袪寒、扶助正氣、袪除冬病根因，並為秋冬儲存陽氣，不易被冬季嚴寒所傷。

張碧恆針灸理療診所有三處，每家開診時間均為日間9:30至下午6時，地址：

1. 皇后區 法拉盛38-08 Union Street St, #5G, Flushing, NY 11354，電話：718-353-8500（周二、五休診）；

2. 皇后區艾姆赫斯特87-33 Justice Ave., Elmhurst, NY 11373，電話：718-505-3500/3559（周三、日休診）；

3. 曼哈頓華埠 139 Centre St., #202, New York, NY 10013，電話：212-343-9398/3041（周三休診）。