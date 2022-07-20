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美加補習學校秋季班招生7/21前報名享75折

工商記者鍾淑美／紐約訊

信譽卓著的紐約升學搖籃「美加補習學校」秋季班開始招生。親朋好友聯合註冊將一如往年般提供優惠：7/21前報名享75折。歡迎網上註冊：www.mega-academy.com，或親洽法拉盛學校。

2022秋季班上課日期為9月10日至12月17日，共15個上課日。今年秋季班還是維持線上課程，將於9月10日開學，讓學生可以在家使用電腦遠端上課，還可以在線上進行試題練習。

2022年秋季班的online線上教學系統，包括了資優英文數學進攻班，適合三至七年級學生（9月秋季年級）；SAT模擬測試，提供考生線上課程，上課時間為9月11日至11月27日（共6次考試及6次講解）；SHSAT進攻班日期為：8月10日以及9月11日至10月16日（周日），上午講解，下午模擬考試。

廣受好評、適合六到十年級的「創意寫作Critical Writing」課程，今年將根據年級程度分班。熱門課程還包括：適合四至七年級報讀的「資優英文數學進攻班」；提高申請大學SAT考試成績的「SAT應考班」，適合11、12年級報讀，主攻創意閱讀思考、英文分析、文法、數學應用技巧；適合8、9年級的「高中入學考試SHSAT進攻班」，提供模擬測試和考題講解。

針對大學理事會SAT、ACT官方線上考試，美加補習學校設計了New SAT教材和online線上學習系統，是學生獲得高分的保證。這項線上學習系統，包括作業檢查、參與試題練習、進行分析，讓每位同學瞭解自己的弱項，加強學習的要點。

美加補校的老師能與每一位學生緊密交互，繼續保持如同在校般集體學習、分享學習心得、互相照顧的團體精神。學生也能通過線上學習與老師交互，吸收老師教導的知識，同時發表學習心得。線上學習作為課堂上課的補充教材，無疑是在籍考生獲取高分數和達到目標分數的最佳選擇。美加補校online網上教學就是一個重新設計的教學方向，能讓美國不同地區的學生，通過網上學習培養出與時俱進的學術技能，以適應新學年開課。

「美加補習學校」自創校以來一直採用最新的教學方法，注重學生的閱讀理解並加強學生英文答題能力，同時還會著重於學生的組織理解能力，要求學生對內容能融會貫通再加以分析，盡可能地作答準確。在數學科考試上，「美加補習學校」強調思考過程、文本題及邏輯推理，要求學生靈活思考，運用腦筋去解答變化多端的考題。

該校輔導制度完善，特別重視師資及教學考核，掌握最新教學動態以補充教材，並配合最新考試趨勢，從而奠定學生良好基礎、加強學生較弱科目，多年來各年級學生輔導實效、升學率高，廣獲各族裔學生及家長的好評。歡迎前往該校參觀洽詢（周三五六上午9時至下午3時）；報名註冊：週一至五上午9時至3時，地址：133-50 41st Avenue, Flushing, NY 11355；報名電話：718-961-8886、718-359-3952；詳情請上網查詢註冊：www.mega-academy.com。

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