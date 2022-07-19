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中華緣殯儀館超值服務交通方便 備大型停車場

工商記者陳麗欣／紐約訊

中華緣殯儀館(Elmont Funeral Home)由 經驗豐富、誠信周到的華人代表Mary王女士主理，她凡事都親力親為地為僑胞提供各種殯儀諮詢及相關服務，協助家屬或本人量身訂制全套善終事宜或生前契約。王女士建議大家在做決定之前多諮詢，以清晰的條理做適合的善終安排。

Mary王女士從事殯儀業多年，從中瞭解到家屬此時悲傷複雜的心境，除了依個案量身訂製給予全套一條龍服務之外，同時還可以應家屬的要求，上門或到醫院面談細節或簽約等。她對於包括為家屬解答各種問題、幫助填寫表格、迎接遺體、根據家屬的要求協助裝殮師、佈置禮堂、訂製橫幅/花圈、擬草訃告、主持行葬儀式在內的各種大小細節，都會盡心盡力處理。

王女士對於各種宗教禮俗的葬禮安排都甚為熟悉，行葬儀式會根據不同家族、不同地域、不同宗教的選擇舉行，還會代為安排火化、土葬、運送遺體或郵寄骨灰等事宜。每項個案均提供量身訂制的全套服務，不論是善終事宜或生前契約，皆可依個別意願及預算去安排及規劃喪葬事宜，或豐或儉均以物超所值為服務宗旨。王女士表示，殯儀服務最重要的就是要有善心，面對失去親人而悲傷的家屬，她自然要給予最安心、舒心的服務。

中華緣殯儀館價格平實，每項收費都明碼標價，絕無隱藏費用，對團體及親友推薦的顧客另有優惠。該殯儀館同時提供多項免費服務，例如送文件、送骨灰等。中華緣殯儀館一直秉持善心善舉的原則，可提供豪華平價傳統壽衣以及耐心周到的服務，使逝者得以安息、家人得以慰籍。

中華緣殯儀館環境溫馨，備有免費停車場，大小禮堂可配合參加賓客人數的多寡。行葬禮堂高雅莊嚴，可根據逝者的不同風俗或信仰佈置，同時備有風琴和講台以便舉辦相關儀式，可令家屬順意。

欲瞭解各項服務詳情或各種葬儀諮詢，可直撥24小時免費諮詢華語專線：718-690-9167或646-573-4849洽Mary王女士，也可上谷歌搜索「中華緣殯儀館」，可看到網評及網站，瞭解更多內容。王女士再次建議大家，在做決定之前應多諮詢幾家，以便能有一個清晰的比較。

中華緣殯儀館地址：1529 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003（備有大型地面停車場，交通十分方便，離皇后區只要5分鐘，15分鐘可到法拉盛）。

法拉盛 預算 皇后區

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