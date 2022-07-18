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象印Hello Kitty系列新增限量版真空燜燒杯

工商記者高傑文／紐約訊
象印為Hello Kitty品牌系列新增的一款真空燜燒杯。
象印為Hello Kitty品牌系列新增的一款真空燜燒杯。

高級廚房電器和真空保溫飲具製造商——象印，與全球生活品牌Sanrio再度合作，為其Hello Kitty品牌系列新增了一款真空燜燒杯。全新的不銹鋼真空燜燒杯，讓大家在旅途中保持健康的飲食習慣，也正好在夏令營和返校時使用。容量為17盎司的Hello Kitty真空燜燒杯有黑白兩種顏色供選，表面皆有趣致的金色Hello Kitty圖案，與先前發表的不銹鋼真空保溫杯匹配。本系列產品於今年七月在全美各零售商、Sanrio零售/網上商店以及Zojirushi.com開始發售。

象印以其卓越的真空保溫技術聞名於世，這款真空燜燒杯能在使用微波爐或爐灶不方便的情況下，提供方便的午餐熱食。雙層絕緣保溫結構，確保其能夠長時間保溫，即使是早上加熱過的食物，到了午餐時依然保持美味。與此同時，冷的食物如布丁或其他甜點等，也能保持良好的冷凍狀態，方便隨時享用。

象印真空燜燒杯設計輕巧，以18/8優質不銹鋼製成，不含雙酚A塑膠，經SlickSteel拋光處理的內膽抗蝕防汙。寬闊的罐口便於盛載和清潔，也允許使用者直接從容器取食。緊密貼合的蓋子具有密封墊圈，能盡量減少洩漏並最大程度保溫。該產品的建議零售價為$47。

本限量版為美國、加拿大和拉丁美洲獨家產品，其Hello Kitty圖案是專為象印而設計的。欲瞭解詳情，請訪問：https://bit.ly/3bI66U7。有關象印產品系列的更多資訊，請致電：800-733-6270，或訪問：www.zojirushi.com，與美國象印公司聯絡。

以流行偶像Hello Kitty聞名於世的生活品牌Sanrio，也曾開發出許多廣為人喜愛的角色，包括Chococat、My Melody、Badtz-maru、Keroppi、Gudetama及Aggretsuko。Sanrio秉持著「small gift, big smile」的創業理念，以小小的禮物給不同年齡層的人帶來快樂和友誼。自1960年以來，這份理念一直激勵著Sanrio提供優質的產品、服務和活動，為全球各地的消費者帶來獨一無二的體驗。至今Sanrio的一系列傳奇品牌，已遍佈全球130多個國家的百貨公司、專賣店、全國性連鎖店以及Sanrio精品店等零售場所。欲瞭解更多關於Sanrio的資訊，請訪問：www.sanrio.com。

象印在2018年迎來了100周年的誕辰。在過去的一個世紀以來，象印設計出多款產品以求提高顧客的生活品質，為世界各地的顧客帶來舒適、便利以及豐富多彩的生活體驗。成立於1918年的象印原為一家手工吹制真空瓶的製造商，自此一直處於保溫產品的世界領先地位。象印不斷拓展其產品線，如今已有不同種類的各式產品，包括不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot飲料機、電熱水瓶、專業炊具、小型電器、廚房設備等眾多產品。剛迎來首個百年大慶的象印公司將堅守其初創理念，悉心維護高品質和耐用性的商譽並展望未來，不斷推出富有靈感和創意的設計。

象印為Hello Kitty品牌系列新增的一款真空燜燒杯。
象印為Hello Kitty品牌系列新增的一款真空燜燒杯。

零售商 電飯煲 加拿大

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