我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年可望多拿175元 生活成本估調到10.5%

歐元跌至與美元平價 原因與衝擊一次看

24小時內出結果仁德醫生可提供赴華核酸檢測

工商記者衛伯承／紐約訊

中國駐美大使館近日更新赴華指南，取消指定核酸檢測機構。仁德醫生的部分診所可提供核酸檢測服務，24小時內可收到檢測結果。

根據中國駐美大使館規定，自7月1日起，所有搭乘自美赴華航班的人員，須在登機前48小時內進行2次核酸檢測，第2次須在登機前24小時內完成。兩次檢測要求在不同檢測機構、採用兩種不同試劑，兩次採樣需間隔24小時以上。檢測機構需要具備CLIA資質，CLIA資質可在https：//www.cdc.gov/clia/LabSearch.html查詢。

仁德醫生家庭科醫生陳海帆表示，由於仁德醫生規模較大，可以向實驗室提出要求，在24小時內取得核酸檢測結果。自新規公佈以來，已經有多位華人前往接受檢測。

陳海帆醫生表示，他的一位病人在早上九點接受測試，下午五點就得到結果。診所以電子郵件將報告發給病人，省時省力。陳海帆醫生診所在法拉盛友聯街38-08號3L室，電話：718-939-5213。

除陳海帆醫生之外，仁德醫生旗下的張進醫生診所也提供核酸檢測服務。張進醫生診所在40路(40th Rd)131-07號E18室，電話：718-353-8050。民眾在接受核酸檢測時，應告知診所職員是為赴華旅行使用，以確保能夠在24小時內得到結果。

檢測 大使館 法拉盛

上一則

曼哈頓再現遊民殺手…深夜捅3人致1死 非裔累犯被捕

下一則

專捅遊民 曼哈頓連環殺手落網

延伸閱讀

新州華男遭撞亡 福建同鄉捐款相助

新州華男遭撞亡 福建同鄉捐款相助
法拉盛亞裔女無端遭毆頭 嫌犯被控三級攻擊

法拉盛亞裔女無端遭毆頭 嫌犯被控三級攻擊
法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片

法拉盛入室盜竊未遂 警公布嫌犯照片
破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌

破門強闖法拉盛民宅 警鈴大作後逃走 警通緝1嫌
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

熱門新聞

三非裔女子因不滿店家收取額外醬料費用砸店。(視頻截圖)

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

2022-07-12 12:37
華裔觀光客在曼哈頓地鐵，遭非洲裔無故毆打。(陳韋辛提供)

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

2022-07-06 07:31
船隻發生傾覆，至少十人入水。(abc7截圖)

紐約哈德遜河包租船翻覆 全員落水 1婦1童死亡

2022-07-12 19:57
顧Tina將愛好變成職業。(取自Shef)

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

2022-07-09 07:37
疫情爆發後，緬街的無證攤販屢禁不止，聯邦農業部執法人員6日嚴查緬街多個售賣走私肉類零食的攤位；圖為執法人員沒收貨品後的街道。(記者牟蘭／攝影)

走私中國肉類零食 聯邦嚴查法拉盛攤販

2022-07-07 10:27
被電鋸切斷的轉化器。(警方提供)

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2022-07-12 07:43

超人氣

更多 >
劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離

賀錦麗演說 中國武官企圖混入太平洋島國論壇 遭警驅離
姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏太中國曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3

CDC：紐約新發確診 最毒的BA.5占2／3