24小時內出結果仁德醫生可提供赴華核酸檢測

中國駐美大使館 近日更新赴華指南，取消指定核酸檢測 機構。仁德醫生的部分診所可提供核酸檢測服務，24小時內可收到檢測結果。

根據中國駐美大使館規定，自7月1日起，所有搭乘自美赴華航班的人員，須在登機前48小時內進行2次核酸檢測，第2次須在登機前24小時內完成。兩次檢測要求在不同檢測機構、採用兩種不同試劑，兩次採樣需間隔24小時以上。檢測機構需要具備CLIA資質，CLIA資質可在https：//www.cdc.gov/clia/LabSearch.html查詢。

仁德醫生家庭科醫生陳海帆表示，由於仁德醫生規模較大，可以向實驗室提出要求，在24小時內取得核酸檢測結果。自新規公佈以來，已經有多位華人前往接受檢測。

陳海帆醫生表示，他的一位病人在早上九點接受測試，下午五點就得到結果。診所以電子郵件將報告發給病人，省時省力。陳海帆醫生診所在法拉盛 友聯街38-08號3L室，電話：718-939-5213。

除陳海帆醫生之外，仁德醫生旗下的張進醫生診所也提供核酸檢測服務。張進醫生診所在40路(40th Rd)131-07號E18室，電話：718-353-8050。民眾在接受核酸檢測時，應告知診所職員是為赴華旅行使用，以確保能夠在24小時內得到結果。