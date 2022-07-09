易經風水大師黃妤 易經河洛風水擇宅基礎班

易經風水大師黃妤，開辦《易經河洛風水擇宅基礎班》。

易經風水大師黃妤老師，將於7/3、7/10、7/17、7/24，每星期日下午一點，在法拉盛 亞洲大廈開課——《易經河洛風水擇宅基礎班》。課時共四次，每堂課收費$25元，一個月內學習完成，可以自己準確地選擇旺宅。

中國的風水理論，是一種古老神聖並涉及天文、地理、氣象、生態、景觀、城市建設的多種科學。自古以來，每一個人都會討論到風水的問題。古人說的風水究竟包含些什麼呢？只要有人，就會聚集無形的氣場，陽宅是人的護體，它的功能為人所用，自然有強、有弱、有氣虛、有氣強、有動、有靜。除了能幫助人的氣場能量以外，陽宅還具有一種無形的靈氣，可以影響一個人，在無形間幫助發揮一個人的功能。「福地福人居」，由此可知，每一個人對房子的氣場感應皆不同。「一命二運三風水」，想要更上一層樓、擁有更大的格局，居住的房子相當重要！易經河洛姓名學風水澤宅速成班，運用河圖、洛書的五行理論和九宮氣的數理，活用到幫助自己瞭解家宅的特質、家宅的運途起伏，進而看吉凶，從九宮氣的流動去看家宅的財源，瞭解其帶給你的走勢轉機和奇蹟，並可定位看家宅的財，對自己家宅有更加詳細的解釋和化解方法，是一門值得一學的課程。學習命理風水，做自己的算命師，在人生的抉擇上更多一份篤定！

黃妤老師覺得，大家能夠先學習基礎課程，生活上遇到很多問題時能自己解決，這將是很重要的關鍵。易經的命理、風水、卜卦預測淺而易學，學會了基礎，若能將它真實融入生活中，那才是真正的玄學意境。如果你只是學習來自我調適人生走向，那可以訂閱黃妤老師的頻道，跟著老師的腳步，你也可以成為自己的風水大師。由於這十多年來房地產 興旺，去年2020年六月份開始，黃妤老師在紐約法拉盛啓掦活動中心開辦《家居風水——你不能不知道》課程，線上學習人數高達一百多人。黃妤老師去年一開年又開始在網上設置個人小頻道，教授簡易的命理風水。

黃妤老師學習命理、風水、姓名學、卜卦將近三十年，也在社區提供命理諮詢服務將近十年。她於2013年，正式開始在紐約華人 區社從事教學課程和命理活動，現在學生遍佈，也有很多學生已經在國內執業。紐約易經風水專業命理黃妤老師，是紐約僑聲電台經營人生的節目主持人，在紐約法拉盛社區的文教中心和啓掦活動中心，長期教授易經河洛姓名學、傳統八宅風水、玄空飛星、紫薇鬥數等課程，也服務命理諮詢和現代陽宅風水鑑定。

簡單、易學的風水頻道來了！黃妤小教室從今天開始正式啟動，只要到YouTube網上搜索《黃妤小教室》就可觀看：https://www.youtube.com/watch?v=QREZw_JMQCM&authuser=0。黃妤老師《易經河洛風水擇宅基礎班》將在法拉盛亞洲大廈開課，地址：41-40 Union St, Apt 8R，報名電話：347-556-5598。