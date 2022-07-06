伯大尼畫室作育藝術英才指導申請名校

伯大尼畫室的學生正聚精會神地創作中。

位於皇后區雷哥公園的「伯大尼畫室」，自2007年創校以來，輔導想要走藝術繪畫、建築及設計路線的學生，幫助學生準備具有其個人特色的繪畫作品集，以參加各藝術院校或是研究所的甄試，歷年來成績斐然。伯大尼畫室堅持每班不超過六人的小班教學，以藝術家工作室的角度指導學生，根據學生各自狀況及需要設計適合個人的教案，與學生一同深入研討繪畫問題，使其在學習過程中養成獨立創作、思考的能力，幫助學生們達成各自的目標。

為了讓每個人的創作經驗更加豐富及全面，伯大尼畫室會定期安排學生到戶外寫生、參觀博物館 、為學生開成果展，讓學生的藝術涵養有更全面性的成長。近年來，該校許多學生紛紛考上LaGuardia High School、藝術名校FIT、Parson、The Cooper Union、康乃爾大學建築研究所、賓州州立大學建築研究所和紐約帕森設計學院研究所等學校，體現出伯大尼畫室在輔導學生時的質與量。

該校賴穎儒老師指出，為學生提供一個藝術的家園是極其重要的，因為繪畫的創作需要安穩的思考、深入的觀察及溝通，也涉及到繪畫情感的表達與抒發。伯大尼畫室環境溫馨，教師們會針對學生的不同特點進行有效的引導。除了繪畫的技巧外，伯大尼畫室也會傳授許多藝術史，還會對當代繪畫大師的作品進行討論，讓學生在藝術氣息的環境中滋長創作靈感。畫室學生除了被成功錄取至藝術名校外，也常常獲得Scholastic Art and Writing Award全美青少年文藝創作大賽繪畫創作的各個獎項。2022年，許多學生獲得了金牌獎(National Gold Medal & Gold Key)，作品也得以在曼哈頓大都會 博物館展出。這些同學的得獎不但是他們所就讀學校及父母的榮耀，也為他們自己帶來了極大的鼓勵。

伯大尼畫室招收喜愛繪畫藝術的成人及兒童，尤其是想申請藝術院校的學生，可以報名接受教學、輔導。伯大尼畫室透過多年系統及教學經驗，瞭解如何激發每個人潛在的藝術因子，幫助學生藉由筆觸展現其對生命及所處周遭環境的觀察。想要準備繪畫作品集申請學校嗎？現在正是最重要的衝刺時間！許多藝術院校作品審核截止日期，大多在年底或明年的一、二月份，為保證畫作質量，應該現在就開始籌畫。

伯大尼畫室地址：64-85 Booth ST., #B1, Rego Park, NY 11374，近地鐵 R及M車（63Dr/Rego Park車站），交通方便。更多詳情，歡迎瀏覽伯大尼畫室官網：www.stoneandbethany.com，或致電：347-886-2330、718-897-3275。