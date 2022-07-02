舒小泉牙醫 提供全頜迅速種植修復技術

擁有20多年豐富臨床經驗的舒小泉牙醫。

為了保證訪客能擁有安全的就醫環境，前後均有窗戶的舒小泉醫生診所，每天消毒並打開所有窗戶通風，任何訪客到訪診所時必須戴上口罩 以及手套才予以受理。舒小泉牙醫每週七天營業，請電話預約。

舒小泉醫師擁有20多年豐富的臨床經驗，曾為中科院神經科學博士、華西大學牙醫博士及紐約大學牙科博士，現為國際植牙學會會員，經歷豐富。舒博士綜 合了種植牙和CEREC全瓷美容修復兩大先進科學技術。CEREC全瓷美容修復系統，是引領牙科治療技術進入電腦數位化時代的一大標誌。它讓醫生和患者，可同時從三維角度觀察和評估所設計的修復體，並借助虛擬工具對電腦螢幕上顯示的物件進行編輯、修改。通過電腦的說明，醫師在診療椅旁就可完成極具美觀性的全瓷體修復。

舒醫師從事植牙工作近20年，積累了大量植牙案例，特別是對各種疑難雜症有豐富經驗。舒醫師總是根據患者的情況和需求，利用CT三維重建制定完善的治療計畫。舒醫師良好的手術 技術，讓患者獲得完美的修復效果，重獲滿意的咀嚼功能。雖然修復已經完成，但舒醫師表示，此時並不是治療的結束，術後護理及後期長期維護是保證植牙長期成功必不可少的。很多失敗例子的原因，就是缺乏後來的維護，因此舒醫師非常重視患者的後期維護工作和隨訪，確保植牙的長期效果。現在很多找舒醫師就醫的患者，就是十年前的植牙患者獲得滿意效果後推薦而來的。

舒小泉醫師表示，現在有許多全口缺牙的患者選擇做種植牙，但其實不一定要缺一顆種一顆，特別是牙槽骨量不足的患者，其實可以選擇全頜即刻種植修復技術。只需植入上下各4顆種植體，就能重建全口牙齒，增大骨骼與種植體的接觸面，避開了上頜竇和下齒槽神經管等重要結構，即使牙槽骨量不足也無需做植骨手術。這樣既節省了財力，也免除了不必要的痛苦，患者立即可戴上臨時牙冠恢復咀嚼功能，避免了3至6個月的無牙等待期。對於牙周病嚴重、全口牙齒鬆動無法保留的患者，全頜迅速種植可實現一天修復。同時，全口植牙重建技術高、手術複雜，必須是經過專門培訓、經驗豐富的醫師才能勝任。

舒小泉醫師接受政府補助的保險 ，包括帝國藍十字Empire BC/BS、親情保健Affinity、第一保健Healthfirst、飛達利斯保健Fidelis、維家保健Wellcare等，Bluecross Blueshield藍十字均包括植牙項目。

診所地址：136-36 39 Ave, 8FL, Flushing, NY 11354，電話：718-886-7808。新增天景醫療中心地址：131-07 40th Road, #E21, Flushing, NY 11354，電話：929-380-7815。門診時間：每週7天，上午9點至下午6點，歡迎預約。