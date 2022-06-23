景觀設計師紀曉婷對解州關帝廟遺產及其周邊環境提升工程的思考

關羽因為其忠義勇武的形象，自北宋開始在各統治政權的支持下，在民間逐漸被神化，成為了中國傳統文化中重要的民間信仰之一。解（hài）州關帝廟是中國最大的關帝廟，建于隋朝（589年），自宋朝起屢建屢毀，現存主建築建築群是清朝康熙年間重建的，是全國重點文物保護單位之一，具有重要的歷史和文化意義。從2021年上半年開始，由運城市解州旅遊管理公司牽頭，北京 建築設計研究院有限公司和北京朗棋意景景觀設計有限公司分別擔當建築和景觀設計，正在針對解州關帝廟遺產及其周邊環境進行提升工程。該專案目前仍處於設計階段，但從現有的資料中不難看出設計師們對於有形文化遺產保護的思考。

負責該項目景觀設計，尤其是關帝廟群南部的關勝文化廣場和其周圍景觀部分的設計方案的，是北京朗棋意景景觀設計有限公司的首席設計師紀曉婷女士。她畢業于澳大利亞新南威爾士大學建築環境（可持續發展）專業的碩士課程，擁有多年規劃、景觀、環境可持續性發展的設計事業，擅長通過自己的設計專案映射思想、人文、藝術，營造空間和感染力，結合理性和感性，結合人文和自然景觀。關帝廟項目對她來說是個新的挑戰，是一個屬於物質和思想的文化遺產的展現，是一個新的開始。不僅在整個設計中需要體現出對於關聖的崇敬和尊重，還需要配合歷朝歷代關帝廟宇群的改建和修繕與當下景觀風格設計的內在關係。

紀女士的設計方案依據國家文物局於2020年公佈的申報世界遺產 文本和當地政府的保護規則進行，旨在尊重文物歷史原真性的同時，合理且適度的對關帝廟周邊的歷史環境進行展示和利用，在保證環境的整體性提升和民俗信仰的延續的前提條件下，考慮工程建設的可實施性，打造真實、完整、系統化的文化遺產名片。紀女士表示，一個好的景觀設計不僅是局部性的，更是能打通區域文化和自然風貌，延續歷史和空間的關係。也就是說該專案的重點在於在尊重關帝廟本體和周邊文物、復原其相互之間的歷史輪廓與空間關係、保證文物及遺址的真實性和完整性、並運用先進的設計和工程技術，對文物及遺址進行全方位、多層次和多方式的保護及展示為目的的同時，考慮周邊環境的動態特性，維護活態遺產，從更廣的多維視野和尺度，正視遺址本體和周圍城市的複雜性和差異性，打開視角，讓風貌文化的保護能夠轉型成內在價值的延續並在現代生活中也能發揮其該有的品質。讓我們在期待在不久的未來看到面貌煥然一新的關帝廟文化群！