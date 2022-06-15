CenterLight Healthcare健信醫保盛大擴業慶典

主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut（左）和副主席兼首席策略官Shaun Ruskin（右）主持了中文名字的揭牌儀式。

CenterLight Healthcare健信醫保 公司，上周四在華埠 格蘭街的綜合醫療中心舉行了盛大的擴業慶典和中文名字揭牌儀式；新名字是「健信醫保」，寓意及文字俱佳，大大拉近了與華裔 客人的距離。該公司專門為華裔設計的一站式健保服務，僅推出10個月就吸引近2000人參加，大受歡迎，這次華埠綜合醫療中心的擴展，希望可以更好地服務大家。

這次大型慶典有上百位醫護各界的貴賓與會，CenterLight Healthcare健信醫保公司公司主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut發表歡迎詞，她表示，健信醫保將以格蘭街綜合醫療中心為起點，為華埠社區55歲以上、需要長期護理服務及符合資格的人士提供一站式綜合醫療服務。

CenterLight Healthcare健信醫保主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut、副主席兼首席策略官Shaun Ruskin、臨床服務副總裁蒙合意Amy Mung，代表健信醫保主持擴業慶典和中文名字揭牌。紐約蔡李佛醒獅團的精彩舞獅表演將現場氣氛推至最高點，疫情之下很久沒有這種實體活動，現場賓客紛紛樂在其中。

健信醫保主席兼行政總裁Tara Buonocore-Rut衷誠地感謝華埠社區僑領、醫療同業、合作夥伴以及各界人士，於百忙之中應邀出席格蘭街綜合醫療中心的擴業典禮，包括紐約中華公所、紐約開平公所、中華總商會、聯成公所、三江公所、瑪摩利醫院、亞美醫師協會（CAIPA）、仁德醫生（Rendr Care）、美國華裔註冊護士協會、各大護理公司等。她特別感謝Justin Yu于金山先生、David Fu傅先清先生、Janice Yang楊靜妍女士、Derek Lam林子為先生、Shirley Huang黃雪麗女士、Christine Lee、David Li等致祝賀詞。

健信醫保為華埠社區55歲以上、需要長期護理服務及符合資格的人士，提供一站式綜合醫療服務，特別為華人社區設有中文免費熱線和華語服務專員，以提供更優質的醫療服務。健信醫保格蘭街綜合醫療中心位於375 Grand Street, New York, NY 10002，中心辦公時間為星期一至星期五，早上九點到晚上五點。免費中文專線：866-238-3232，辦公時間為星期一至星期五 (早上八點至晚上八點)，也可瀏覽網站：https://www.centerlighthealthcare.org。