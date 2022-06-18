民鐵吾大藥房歡慶十週年暨新店開業 贈送幸運福袋

慶祝民鐵吾大藥房開業十週年暨包厘街分店新張，亞美醫師協會行政總監劉季高醫生伉儷、華人善終基金會董事長陳麥潔明女士與負責人Monita Wong、Elton Chow一道主持了醒獅採青儀式。

服務紐約華人 社區逾10年的民鐵吾大藥房，於6月6日在華埠 包厘街增設新分店，舉行隆重新張暨開業十週年慶典；僑界領袖、至愛親朋蒞臨致賀，現場還有醒獅採青表演，吸引大批僑胞坊眾駐足觀賞助興，紛紛入店惠顧添喜慶，領取禮品福袋及防身警報器。

民鐵吾大藥房於十年前在民鐵吾橋頭堅尼路開設總店，聘請專業執照藥劑師主理，採用電腦電子處方配藥，快捷妥當。店內員工待客耐心親切，提供全方位服務，深受坊眾歡迎，業務蒸蒸日上。

為提供更優質的服務以便僑胞配藥，該藥房負責人近日於華埠中心包厘街89號開設新店，靠近喜士打街與WYNDHAM GARDEN酒店毗鄰，距離格蘭街地車站僅一街段之遙，非常方便。

開業10年以來，民鐵吾大藥房服務範圍不斷更新拓展，接受老人紅藍卡、各類醫療保險 以及OTC付款卡，方便顧客前來購物並領取自己心儀的營養補品、日常用品、烹飪/保健電子產品。該藥房還提供免費量血壓及驗血糖服務，可代長者轉換合適的Part D保險計劃、代客申請免費肝藥、幫助翻譯英文信件等。疫情最嚴峻期間，民鐵吾大藥房還協助僑胞預約接種最新的新冠疫苗。

除了提供電子配方藥外，民鐵吾大藥房也經營中西成藥、健康營養食品、參茸燕窩、復健器材、嬰兒用品、日常用品、日韓護膚化妝品等，此外還設有售賣六合彩、刮刮樂彩票的服務。

慶祝民鐵吾大藥房分店新張暨開業十週年，多位僑界領袖親臨致賀並參加剪綵，其中包括亞美醫師協會行政總監劉季高醫生伉儷、華人善終基金會董事長陳麥潔明女士與女兒陳穎敏小姐等。為銘謝僑胞蒞臨惠顧，民鐵吾大藥房於開幕當天派發幸運福袋禮品及防身警報器共200份，吸引大批坊眾晨早九時前來排隊領取。

民鐵吾大藥房現推出會員卡服務，凡加入會員者，在兩店配藥購物的同時，還可攢積分換取店內各種禮品、電子產品及心儀之日用品。

民鐵吾大藥房新店地址：華埠包厘街89號，電話：212-571-0027，電郵：[email protected]；總店地址：華埠堅尼路156號，電話：212-233-2833，電郵：[email protected]。