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新鮮採摘南高梅上市僅有數周不要錯過

工商記者張莎莎／紐約訊
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆。
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆。

皇后區法拉盛20多年的小小梅園，栽植的南高梅樹是日本最優良的品種，果實大、果肉厚脆。每年5月底到6月中左右是梅子成熟豐收的季節，採收期很短，只有數週。梅子數量有限，採收季即將結束，喜歡新鮮梅子的朋友千萬不要錯過！

梅子用途很廣泛，可做梅酒、梅汁、梅醋、梅醬、梅乾，也可醃起來當菜吃，還可以用來做料理或是做酒，香醇奇特、沁人心脾。梅子能夠預防多種疾病，增強自身的免疫力，可謂是最好的養生食物之一。梅的功效：健胃、溫脾、生津止渴，不僅是零食，對人體還有很多益處。梅中所含的枸櫞酸可幫助吸收鈣質，也可促進新陳代謝、淨化血液，幫助調節飲食的不平衡。梅子的苦味及酸汁能起到促進肝臟及腎臟解除食物中毒及解酒的功能，常吃梅可以幫助身體健康、預防疾病。

新鮮梅子亦可製成烏梅，將成熟的梅子用火燻乾，降低梅子的酸度，令梅子口味極佳。據傳鳥梅具有止咳化痰、止下痢、止嘔吐、退熱/燒、整腸等作用。新鮮梅子醃制時可加入紫蘇葉，降低梅子的酸度，使其可口又美味；紫蘇所出的汁亦有整腸、止咳的作用。製作梅肉精需用新鮮青梅去籽，然後用果汁機打成糊狀，經過烹煮後所提煉出的精華即是梅肉精；常吃梅肉精可預防感冒、解除口臭、恢復精力。新鮮梅子也可以釀製梅汁、梅醋，美味可口，是夏日清涼解渴的天然飲料。梅子可做成各式口味的梅乾，例如紫蘇梅、松梅、茶梅、烏梅、酒梅、酸梅等。

若對購買收成的新鮮梅子感興趣，請速電洽詢，價格優惠、數量有限、售完即止！梅園同時還出售1至5年的梅苗，請電Sara預約：646-785-5611。

新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆。
新鮮日本品種南高梅，果實大、肉質厚脆。

法拉盛 皇后區 免疫力

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