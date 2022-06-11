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領航學術補習中心教您準備大學申請

工商記者吳瀰／紐約訊
領航學術補習中心以學術規劃為主、補習為輔，為學生量身打造屬於自己的學習計畫。
領航學術補習中心以學術規劃為主、補習為輔，為學生量身打造屬於自己的學習計畫。

受多方因素影響，AP的重要性不言而喻地提升，在申請中也愈加發揮出更大的價值。領航特地重金聘請名師為學生預習AP生物及物理1課程，精編的課程設置一方面助力提升同學們的聽課效率，另一方面幫助大家更好地構建知識點體系。如學校未提供AP考試，領航學術補習中心也可幫忙報名考試（參加AP考試的註冊費需另外收）。

隨著STEM教育理念的推廣及編程普及化的發展，時下最熱門的競賽之一無非是全美計算機奧林匹克(USACO)。對於未來在大學想申請理工科專業的學生來說，參加此競賽可大大提升自身的競爭力。除了提高競爭背景外，學習編程也可以培養學生的邏輯思維能力和抽象思維能力。另外一個作為美國學術性最強、影響力最大的理工科競賽，是美國生物奧林匹克競賽(USABO)。獲獎同學將有機會參加國際頂級科學類活動的邀請，此競賽受到常春藤大學的重視。如學生想申請像是醫學、生物醫學、生物基因等熱門專業，在USABO中取得優異的成績將成為這些專業的重要申請優勢。

 

除了高中生，領航也加開青少年編程課(Coding 101)給五至八年級的學生。青少年編程是時下80後和90後家長們教育的熱門話題，優點包含強化邏輯思考能力、激發孩子創造力以及培養孩子專注力和耐心等，更重要的是讓孩子體驗編程的魅力，從而激發自己的計算機學習潛能，為高中的計算機奧林匹克競賽和AP計算機課程提早打下基礎。

因應學生需求，領航特別推出大學申請文書寫作班(6/25-6/30)和SAT衝刺班。「常春藤超級文書工廠」邀請哈佛大學及約翰霍普金斯大學的名師指導團隊和學生，合作完成所有定校文書；該班的導師們根據個人特色，幫助學生挖掘寫作靈感、確定文章框架和主題，寫出最吸引大學招生官眼球的文書。另一個針對8月SAT考試所提供衝刺班，則可以幫助12年級學生做最後拼搏。

SAT、SHSAT及各科州考課程也已開始火熱招生中，名額有限，報名需從速！諮詢電話：718-705-8085，領航學術補習中心法拉盛校區地址：36-25 Main Street, 2FL, Flushing, NY 11354(緬街近北方大道)；長島校區電話：516-304-5779，地址：1 Bond Street, Great Neck, NY 11021。

SAT 招生 醫學

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