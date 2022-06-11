我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

「洋子健身杯」海外華人運動健康大賽紐約林肯中心圓滿舉行

工商記者吳瀰／紐約訊
此賽事特邀國際比基尼小姐冠軍Nicole現場助力。
此賽事特邀國際比基尼小姐冠軍Nicole現場助力。

美國紐約當地時間5月4日，「洋子健身杯」全球首屆海外華人運動健康大賽，在紐約曼哈頓世界聞名的林肯中心圓滿舉行。

此次疫情讓全民的健康強身意識更加提升，主辦方北美華人運動健身協會會長、洋子健身全明星創始人CEO、亞洲健身小姐大賽冠軍付婷勻表示：希望通過大賽的舉辦，增強推動海外華人的全民運動健康意識、強壯身心綜合體魄並提高防衛安全能力、樹立全球華人在海内外的健康形象，這次大賽具有十分重要的意義。該賽事也獲得紐約市議員黃敏儀的支持和鼓勵，頒發證書肯定此賽事對社區提升健康意識的正面貢獻。

此大賽由北美華人運動健身協會主辦，紐約洋子健身全明星承辦，並由組委員會WF Foundation負責執行。比賽分三組：18-35歲的青年組、36-50歲的成人組、51歲以上的大師組，三組男女分別競賽。組委會在招生時經過層層篩選，确保比賽非競技賽事而是更接近生活普及全民健身的重要性，最終有包括祖籍北京、上海、溫州、福建、台灣、廣東等地的18位選手進入總決賽，展現了他們健身的成果。選手們展現出的力與美的才藝表演，充分表現了運動融入生活的優越。會中，WF Foundation特別邀請了生命指數曾掉到零的癌症重生者曾女士為嘉賓，親身講述其如何借由運動逐漸恢復了截肢後的身體整體健康，並且恢復了對生活和事業的全方位自信；她的真實故事，證明了運動對人生活品質全面提升的助益。

本次公益活動亦獲得許多社區賢達的支持，包括了獨家服裝贊助商：李寧（中國）體育用品有限公司、起點美業Lucky Flower Skin Care Inc.以及WF Power LLC、Rain Guo State Farm紅雨保險、安僑酒店、愛佳貝音樂才藝中心、新東溢豐698Cafe、紐約黃鶴會NYYCC、中美企業商會紐約分會、王元聰健怡中心、AES POS Abacus Business Computer Inc.、佳誠汽車等的贊助。

以下爲獲獎名單：

女子青年組

冠軍：1号Sherry Jiang；

亞軍：4号Dany Chan；

季軍：3号Qiuting Lan；

最佳形體獎：1号Sherry Jiang；

最佳表演獎：3号Qiuting Lan；

最佳運動魅力獎：2号Jiamin Ruan。

女子成年組

冠軍：7号Vivian Lam；

亞軍：5号Sherry Zhao；

季軍：6号Linda Chen；

最佳才藝獎：9号Linlin Chen；

最佳形體獎：9号Linlin Chen；

最佳表演獎：6号Linda Chen；

最佳運動魅力獎：8号Guanghong Li。

女子大師組

冠軍：10号Lily Han；

亞軍：13号Yunqiang Ge；

季軍：11号Ann Qin；

最佳形體獎：11号Ann Qin；

最佳表演獎：10号Lily Han；

最佳運動魅力獎：12号Meifang Huang。

男子青年組

冠軍：14号Shunwei Zhao；

最佳運動魅力獎：14号Shunwei Zhao。

男子成人組

冠軍：15号Hugo Lee；

亞軍：16号John Chen；

最佳形體獎：16号John Chen；

最佳運動魅力獎：15号Hugo Lee。

男子大師組

冠軍：18号潘曉峰；

亞軍：17号Denny Han；

最佳運動魅力獎：17号Denny Han。

女子全場最佳人氣獎：10号Lily Han；

女子全場最佳形體獎：1号Sherry Jiang；

女子全場總冠軍：10号Lily Han。

男子全場最佳人氣獎：15号Hugo Lee；

男子全場最佳形體獎：16号John Chen；

男子全場總冠軍：18号潘曉峰。

知名瑜伽教練胡慧，帶領學員們中場表演。
知名瑜伽教練胡慧，帶領學員們中場表演。
裁判員現場展示力與美。
裁判員現場展示力與美。
北美華人運動健身協會會長、亞洲健身小姐冠軍付婷勻，爲活動傑出貢獻者頒獎。
北美華人運動健身協會會長、亞洲健身小姐冠軍付婷勻，爲活動傑出貢獻者頒獎。
選手與部分會場觀眾大合影。
選手與部分會場觀眾大合影。

健身 華人 北京

上一則

黎保利談產品責任索賠

下一則

嚴灝醫師提供全方位腳足診療

延伸閱讀

全美猴痘病例上升 13州出現31例 紐約、加州最嚴重

全美猴痘病例上升 13州出現31例 紐約、加州最嚴重
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者

民調：逾7成紐約市民 擔憂自己成為暴力犯罪受害者
紐約哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應

紐約哈雷機車團為乳癌患者募款 華人騎士響應
加密貨幣限制採礦法案待霍楚簽署 紐約或開先河

加密貨幣限制採礦法案待霍楚簽署 紐約或開先河

熱門新聞

一名華人男子於4日下午5時左右，涉嫌無故損壞法拉盛羅斯福大道交緬街的一家中餐廳窗戶，被警方逮捕。(取自citizen截圖)

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

2022-06-05 09:15
紐約布朗士一名男子在地鐵站台暴力推女乘客入軌 。(市警提供)

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

2022-06-07 12:47
張曉寧(身著囚衣者)8日身穿正反面分別寫有「不公平」與「沒人權」的囚衣上庭。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉殺李進進 張曉寧囚衣寫沒人權

2022-06-09 11:00
紐約一名女子在進入下東城地鐵站後，遭歹徒先鎖喉後刺傷。圖為紐約地鐵示意圖，非案發現場。(Pexels)

19歲女子地鐵遭鎖喉 刀刺入背

2022-06-10 16:35
涉嫌在紐約皇后區森林小丘當街槍殺華裔中餐館外賣郎嚴志文的兇嫌赫希(中)2日由市警112分局警員押解出警局。(記者牟蘭／攝影)

涉殺紐約外賣郎嫌犯被捕 辯護律師：警察抓錯人了

2022-06-03 17:24
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09

超人氣

更多 >
華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明

華郵：入境美國旅客12日起不需新冠病毒檢測陰性證明
紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵

紐時：不鏽鋼籬笆成紐約亞裔屋主身分地位象徵
年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出

年輕夫妻40多年前遭人謀殺 失蹤女嬰下落終於水落石出
媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程

媽媽永遠愛你 芝大中國留學生失蹤 母親說明過程
唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍

唐山惡男騷擾圍毆女子引發公憤 警方挨轟慢半拍