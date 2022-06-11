「洋子健身杯」海外華人運動健康大賽紐約林肯中心圓滿舉行

此賽事特邀國際比基尼小姐冠軍Nicole現場助力。

美國紐約當地時間5月4日，「洋子健身 杯」全球首屆海外華人 運動健康大賽，在紐約曼哈頓世界聞名的林肯中心圓滿舉行。

此次疫情讓全民的健康強身意識更加提升，主辦方北美華人運動健身協會會長、洋子健身全明星創始人CEO、亞洲健身小姐大賽冠軍付婷勻表示：希望通過大賽的舉辦，增強推動海外華人的全民運動健康意識、強壯身心綜合體魄並提高防衛安全能力、樹立全球華人在海内外的健康形象，這次大賽具有十分重要的意義。該賽事也獲得紐約市議員黃敏儀的支持和鼓勵，頒發證書肯定此賽事對社區提升健康意識的正面貢獻。

此大賽由北美華人運動健身協會主辦，紐約洋子健身全明星承辦，並由組委員會WF Foundation負責執行。比賽分三組：18-35歲的青年組、36-50歲的成人組、51歲以上的大師組，三組男女分別競賽。組委會在招生時經過層層篩選，确保比賽非競技賽事而是更接近生活普及全民健身的重要性，最終有包括祖籍北京 、上海、溫州、福建、台灣、廣東等地的18位選手進入總決賽，展現了他們健身的成果。選手們展現出的力與美的才藝表演，充分表現了運動融入生活的優越。會中，WF Foundation特別邀請了生命指數曾掉到零的癌症重生者曾女士為嘉賓，親身講述其如何借由運動逐漸恢復了截肢後的身體整體健康，並且恢復了對生活和事業的全方位自信；她的真實故事，證明了運動對人生活品質全面提升的助益。

本次公益活動亦獲得許多社區賢達的支持，包括了獨家服裝贊助商：李寧（中國）體育用品有限公司、起點美業Lucky Flower Skin Care Inc.以及WF Power LLC、Rain Guo State Farm紅雨保險、安僑酒店、愛佳貝音樂才藝中心、新東溢豐698Cafe、紐約黃鶴會NYYCC、中美企業商會紐約分會、王元聰健怡中心、AES POS Abacus Business Computer Inc.、佳誠汽車等的贊助。

以下爲獲獎名單：

女子青年組

冠軍：1号Sherry Jiang；

亞軍：4号Dany Chan；

季軍：3号Qiuting Lan；

最佳形體獎：1号Sherry Jiang；

最佳表演獎：3号Qiuting Lan；

最佳運動魅力獎：2号Jiamin Ruan。

女子成年組

冠軍：7号Vivian Lam；

亞軍：5号Sherry Zhao；

季軍：6号Linda Chen；

最佳才藝獎：9号Linlin Chen；

最佳形體獎：9号Linlin Chen；

最佳表演獎：6号Linda Chen；

最佳運動魅力獎：8号Guanghong Li。

女子大師組

冠軍：10号Lily Han；

亞軍：13号Yunqiang Ge；

季軍：11号Ann Qin；

最佳形體獎：11号Ann Qin；

最佳表演獎：10号Lily Han；

最佳運動魅力獎：12号Meifang Huang。

男子青年組

冠軍：14号Shunwei Zhao；

最佳運動魅力獎：14号Shunwei Zhao。

男子成人組

冠軍：15号Hugo Lee；

亞軍：16号John Chen；

最佳形體獎：16号John Chen；

最佳運動魅力獎：15号Hugo Lee。

男子大師組

冠軍：18号潘曉峰；

亞軍：17号Denny Han；

最佳運動魅力獎：17号Denny Han。

女子全場最佳人氣獎：10号Lily Han；

女子全場最佳形體獎：1号Sherry Jiang；

女子全場總冠軍：10号Lily Han。

男子全場最佳人氣獎：15号Hugo Lee；

男子全場最佳形體獎：16号John Chen；

男子全場總冠軍：18号潘曉峰。