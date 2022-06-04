我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯醫院砍人案 3醫護傷、嫌犯與警對峙

5月增加39萬就業 通膨壓力…零售業降溫 裁員6.1萬人

陳秀冰會計師淺談製造業免徵銷售稅

工商記者林敏儀／紐約訊
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。
由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰負責的「陳秀冰會計師事務所」全體合照。

陳秀冰會計師事務所由註冊會計師兼稅務碩士陳秀冰親自處理聯邦、州政府、勞工局、市政府的查稅案件，前紐約稅局科長高麥克Michael Gross加盟陳秀冰會計師事務所。高麥克Michael Gross在紐約州水牛城稅局工作三十五年，親自處理紐約州各種查稅和稅務刑事案件。

陳秀冰會計師事務所表示：在處理紐約州銷售稅時，經常被忽視的是與製造過程相關的採購免徵銷售稅。製造過程經常被錯誤地認為是只有裝配線或簡單流程的典型工廠，但製造業的豁免範圍遠不止於此。簡單地創建與其組成部分不同的產品，有資格獲得製造豁免。

比如在Home Depot購買油漆時看到的油漆混合機，那台機器免徵銷售稅。它使用白色油漆添加色調以製作您想要的顏色，然後將其混合，這就是製造業；用於驅動塗料攪拌機的電力也免徵營業稅。另一個例子是雜貨店的烤箱，這些烤箱用於烘焙麵包捲和麵包，是生產設備，可以免徵銷售稅；用於為烤箱供電的公用事業也是如此。熟食店中的冷切切片機，當用於按磅出售冷切肉時，也屬於豁免生產設備；用於為切片機供電的電力也是如此。在日常生活中可能會看到一些沒有意識到的製造示例，這些示例被視為紐約州銷售稅的免稅製造設備。

當被視為進行免稅製造時，不僅機器、工具和用品免徵銷售稅，甚至直接用於製造的電力也不受紐約州銷售稅的約束。水電費通常會被全額徵稅，建議可以自行決定使用的電力有多少是免稅的，並獲得過去3年的退款，將免稅百分比應用於未來的水電費賬單，以便只需支付需要支付的銷售稅。可以從紐約州申請銷售稅抵免，或者如果有銷售稅要在申報表上抵消，可以將抵免額用於您的銷售稅申報表。如果正在接受紐約州稅務局的銷售稅審計，可以使用這些抵免來抵消銷售稅審計責任。請記住，在處理製造、設備、用品、工具、公用事業甚至外部服務以維修和維護設備時，都免徵銷售稅，不要犯一個常見的錯誤並多付銷售稅。

陳秀冰註冊會計師事務所坐落在曼哈頓11號東百老匯6樓，服務華人社區十七年，深受各界的支持與信任。為了方便民眾，該事務所在法拉盛中心也設有辦公室。他們的團隊具備專業知識，精通國語、粵語、英語及福州話。他們擁有客戶至上的服務技能和毅力，幫助客戶在業務成果上取得成功。該公司提供各種各樣的定制，以滿足客戶的各種會計、稅務、財務管理等需要。他們為全美的客戶提供各種稅務幫助，更重要的是，他們及時瞭解全年稅法變更，確保您能享受到所有稅收優惠。

陳秀冰會計師熟悉查稅技巧，為您爭取最大權益。陳秀冰註冊會計師事務所，為全美各行各業提供優質稅務和會計服務。客戶行業包括：餐飲連鎖店、批發、製造業、加工廠、建材建築、超市零售、貿易、藥房、電子商務等。陳秀冰註冊會計師事務所提供個性化的服務，幫助您解決行業特定的挑戰、滿足合規性需求、遵循行業標準稅的做法。總公司地址：11 East Broadway, 6th FL, New York, NY 10038(匯豐銀行樓上)，電話：212-566-0560；分公司地址：38-08 Union St. #9C, Flushing, NY 11354(Flushing Commons)，電話：718-888-1198；網址：www.chancompanyllc.us。

紐約州 法拉盛 百老匯

上一則

引入大型醫療集團高管經驗林鼎貴榮任仁德醫生總裁

下一則

美加補習 SHSAT 提供 in-person 教室上課 暑期班6/29開學

延伸閱讀

紐約州暫免汽油稅 每加侖省0.16元

紐約州暫免汽油稅 每加侖省0.16元
水牛城超市兇手 大陪審團以25項重罪起訴

水牛城超市兇手 大陪審團以25項重罪起訴
布碌崙華社2日多地設點 助選民登記6月初選

布碌崙華社2日多地設點 助選民登記6月初選
紐約水牛城超市槍手被起訴 罪名為一級國內恐怖攻擊

紐約水牛城超市槍手被起訴 罪名為一級國內恐怖攻擊
紐約州1日起免燃油稅 每加侖省0.16元

紐約州1日起免燃油稅 每加侖省0.16元

熱門新聞

槍殺嚴志文的嫌犯赫希(Glenn Hirsch)2日中午被押出市警112分局。（記者牟蘭/攝影）

沒收到鴨醬殺人？槍殺紐約華裔外賣郎嚴志文兇嫌落網

2022-06-02 17:25
逾30名華裔民眾28日在法拉盛的一家銀行前舉辦抗議活動，批評銀行監管不利。(記者牟蘭/攝影)

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

2022-05-29 12:16
富爾頓街地鐵站攻擊案件的視頻在社交網路瘋傳，有人指受害者在地鐵上性騷女孩，目前警方仍在調查之中。（視頻截圖）

騷擾女性遭私刑？ 富爾頓街地鐵站非裔毆亞男案疑有隱情

2022-05-31 02:30
富爾頓街地鐵站29日發生一起攻擊案，多名非洲裔圍毆一名亞裔男子。（視頻截圖）

曼哈頓地鐵 多名非洲裔圍毆1亞裔男

2022-05-30 02:30
魏海燕要求徹查真相。(記者鄭怡嫣╱攝影)

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

2022-06-03 07:09
班森賀身分盜竊案猖狂，多與竊賊偷取社區信件有關。(本報檔案照)

紐約班森賀社區 多名華人遭身分盜竊、銀行戶口被駭

2022-05-28 21:10

超人氣

更多 >
美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉
德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃

德州一家五口慘遭滅門 逃獄囚犯疑作案遭警擊斃
錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相

錄像曝光 警匪追逐 華男被撞亡 妻要真相
澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味

澳洲64歲奶奶曬丁字褲翹臀火辣照 不肯刪自認有品味
世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...

世說新聞╱好市多買車真便宜嗎？業內人士這麼說...