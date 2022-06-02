法拉盛謝博夫牙科　專精Invisalign隱形齒列矯正

在法拉盛 地區執業30年的謝博夫牙科診所，備有高端3D掃描儀，可以快速掃描口腔齒列，並根據患者需求製作出最適合的牙套影像，透過電腦傳輸給製作中心後，數日內即可收到，包括隱適美Invisalign、牙冠甚至假牙。

謝醫師介紹，此名為iTero Element的儀器為隱適美Invisalign公司研發，而診所購入的是該公司最新一代機型，能有效達到精確、近乎完美的3D掃描。他表示，如果將模具送至製作中心，往來需花費數天甚至數周的時間，而透過此機器則可大大縮短等待時程，非常有效率。

傳統做法是，在病患需要製作牙冠的口腔打模，將模具送至牙冠或牙套製造實驗中心製作，等做好的牙冠送到牙醫手中後，再幫病患裝上牙冠或牙套。打模時經常會引起患者口腔噁心、嘔吐等不適，且多少都會有些許誤差，而這款掃描儀可以省去大量的等待時程，只要在需要裝牙套的區域進行掃描並透過電腦進行3D計算，就可以擬訂出牙套或牙冠雛型，再經由牙醫師的個人經驗修整出適合患者的牙冠模型，影像直傳製造中心即可。

謝博夫牙科診所專精隱形齒列矯正（又稱隱適美Invisalign）以及植牙、假牙等，也提供洗牙、根管治療、拔牙、牙痛急診等一般牙科服務，都由謝醫師本人親力親為。謝醫師是紐約大學 牙醫教授，透過教學相長的多年經驗，回饋精湛醫術給社區僑胞。

有任何口腔齒列的診療需求，請電話聯繫謝博夫牙科診所進行預約：718-961-1234；診所地址：136-25 Maple Ave., 203室(法拉盛緬街夾Maple Ave，大中華超市後方)。