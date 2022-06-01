端午「粽」情吃麒麟電視讓親情不再遙遠

端午節 就要到了，華人 社區的超市、街頭已經開始飄起粽子的香氣。和家人團聚在一起過節，當然還要圍在一起看電視呀！

人在北美，怎樣才能看到高清中文電視節目呢？麒麟電視是一個備受海外華人喜愛的中文電視服務平臺，有60+兩岸四地中文頻道即時直播；海量影視點播，覆蓋全家都愛看的內容，包括最新電影、電視劇、綜藝等，高清無廣告，全部免費看。麒麟電視無設備限制，手機、iPad、電視機、Amazon Fire TV，一個帳戶全都滿足。

近幾年隨著社交媒體的迅速發展，全球刮起了美食 旋風。麒麟電視在端午節來臨之際，特推出全新頻道「北美美食博客」，與您共享端午之樂。大螢幕看美食，好看的油管美食視頻輪播不停，並且沒有廣告煩擾，拯救你的選擇困難症。

「北美美食博客」彙聚北美知名美食博主以及深受北美華人喜愛的大陸及港臺美食博主，分享美食做法並推薦特色美味；熱辣的川菜、滋補的靚湯、常見的家常菜、清淡的減脂餐……不但手把手教你製作方法，還會為你探尋身邊新開的店，身在北美也能品嘗到家鄉美味！

「美食中國」品美食、憶鄉情，走進不同地域，探尋最富地方特色的美食，包括潮州的魚飯、昆明的菌香、寧波的甜品、雅安的熏肉等；「老廣的味道」在美食江湖裡，只要是能吃的、好吃的，無論南北、不分東西，統統都被收到老廣的碗裡來；「尋味貴陽」，讓舌尖觸碰城市中的彩虹：紅色的熱辣、綠色的酸爽、黃色的軟糯、白色的溫婉，每種都讓人欲罷不能；「千年陝菜」帶您探索五千年歷史，尋覓十三朝美食，品味千年之陝菜，共用人間煙火市；「風味人間」展現了海上的風雲多變，這片海洋為人們源源不斷送來至味珍饈，生計和溫飽伴隨著海上發濃濃人間煙火氣；「知味新疆」美食的背後是大千世界和人生百態，深入食材原生地，講述新疆人與美食之間的故事。

麒麟電視不但提供高清中文電視頻道，還提供本地、國內及國際長途電話服務，是您家庭電視+電話服務的首選。每逢佳節倍思親，愛需要及時表達！麒麟電話提供北美最超值的本地+長途電話服務，讓您可以帶給遠在家鄉的親人一份關懷。

麒麟電視使用者可免費使用專為北美華人打造的KyLin V+ APP。KyLin V+ APP的節目豐富，彙聚上百個優秀自媒體、提供YouTube無縫收看、及時推送北美新聞資訊、生活攻略一手掌握，讓北美華人享受最適合自己的精彩內容。電視內容手機也能帶走看，功能流暢、支援投屏，讓您隨時隨地享受「躺平」的快樂。

端午「粽」情促銷，麒麟電視僅需$9.99/月，是北美最低價格；無合約束縛，退訂不收罰金，更有14天免費試看。想要瞭解更多細節，請撥打免費諮詢熱線：1-888-683-8691(美國)、1-888-355-5290(加拿大)。