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中科靈芝——抗癌專用營養品獲國際專利認可

工商記者劉應森／紐約訊
中科靈芝——抗癌專用營養品，獲國際專利認可。
中科靈芝——抗癌專用營養品，獲國際專利認可。

五年康復期是癌症治癒的醫學標準，患者需要不斷增強體質來度過這危險的五年，同時還需防止癌症復發，因此患者在選擇營養品時，務必要在專業權威的指導下選擇高標準的專用營養品。中科靈芝是美國腫瘤醫院唯一臨床使用的專用營養品，已幫助300萬用家重獲健康。

中科靈芝產品是癌症患者的專用營養品。中科在臨床試驗中發現，肝癌、口腔癌、肺癌、大腸癌、胃癌、乳腺癌等癌症患者在使用中科靈芝後，可以有效促進患者康復，減少治療副作用並降低復發和轉移風險。1990年至今，中科靈芝系列產品已經幫助全球逾300萬癌症用家重獲健康。中科靈芝產品已在22家腫瘤醫院用於腫瘤治療，CFDA功效認證為「調節免疫、輔助抑制腫瘤」，同時還獲得了香港及新加坡中成藥藥品編號，是目前唯一獲得抗腫瘤功效認證的靈芝產品。

中科特邀專家——前紀念斯隆凱薩琳腫瘤研究中心的潘博士，解釋「癌症康復期的兩個關鍵要素：一是提升免疫，消滅潛伏在體內的微小癌灶，避免轉移；二是避免突變，減少患者體內基因再次癌變的可能性，降低復發風險。」五年生存率是衡量癌症治療是否成功的重要標誌，多數患者在採用了手術、放化療治療後，使原先已經遭受癌症折磨的病體再遭損傷，繼而導致患者在康復階段極為疲勞、免疫力不濟、難以康復。「即使在治療手段先進的美國，患者在治療後，體內仍會存在極為微小的癌細胞，約80%的復發和轉移會發生在癌症治療後的三年內，這段時間對患者來說至關重要。」

「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」獲國際PCT抗癌發明專利，是患者康復的強有力保障。防復發：臨床證實，「中科AT膠囊」可以為患者補充P53基因，抑制腫瘤細胞突變，從源頭消除癌症復發可能性；防轉移：對於潛在的微小癌灶，「中科靈芝孢子油」的靈芝三萜可以阻斷癌細胞的營養通路，促使癌細胞快速凋亡，避免癌細胞的增殖與轉移。數萬例癌症患者的臨床使用證實，「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」的臨床有效率高達92%；2012年，「中科靈芝孢子油」和「中科AT膠囊」抗癌組方榮獲國際專利。

權威醫學認可、美國癌症中心臨床使用、輔助治療防復發和轉移的專用營養品——中科靈芝系列產品，是您的最佳選擇！中科專注天然草本研究38載，為您帶來科學精粹的健康佳品，全美免費諮詢熱線：888-886-8834（國/粵/英）。

癌症 腫瘤 癌細胞

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