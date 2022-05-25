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機器學習和人工智慧惠及生活方方面面 —— 以戴婧媛女士對智慧醫療領域的貢獻為例

【紐約訊】
戴婧媛
戴婧媛

戴婧媛女士是內華達大學拉斯維加斯分校電氣工程系的一名博士生。電氣工程是現代科技領域中的核心學科之一，更是當今高新技術領域中不可或缺的關鍵學科。博士學習期間，戴婧媛女士已在疾病預測和診斷、新藥研發和硬體開發等領域做出了貢獻、加快了智慧醫療的進程。智慧醫療簡單來說就是融合物聯網、雲計算等技術，以患者資料為中心的醫療服務模式，利用物聯網技術實現患者與醫務人員、醫療機構、醫療設備之間的互動，對疾病提供更快速、準確的診斷和治療。

在現代社會，很多曾經的不治之症都已獲得了痊癒的可能。現代醫療的下一步就是在潛在患者發病前預測基本並制止發病，而為了實現這個目標少不了機器學習、深度學習和人工智慧的助力。戴婧媛女士和她的團隊在骨質疏鬆和骨折風險預測方面已將演算法應用到跨種族的基因分數研究中，大大提高和改善了現有以高加索人為物件的預測模型在少數族裔患者身上的可用性，緩解了少數族裔長年面對的健康差異對待。在研究期間，她意識到現有醫院硬體和智慧醫療適配性很弱，並自主研發了兩項智慧醫療相關實用新型專利。此外，她在新藥研發領域，通過創新性的結合兩大深度學習網路，提高了藥物作用於人體內多種蛋白質，以及多種蛋白質間相互作用的預測準確度，讓模型和科研現實同步，也為其他同領域研究者的研究提供了權威和詳盡的參考。

未來，戴婧媛女士計畫在已有研究成果基礎上繼續開發新的機器學習和深度學習模型。她期待進一步在智慧醫療領域運用人工智慧、機器學習和深度學習演算法，為骨質疏鬆和骨折疾病，及其他美國常見疾病如癌症糖尿病等的診斷與治療做出貢獻。其次，美國科技公司Bojin Tech已與戴女士達成合作意向，她的研究將輔助醫護人員進行疾病診斷、解放醫療行業人力成本。最後，戴女士還計畫進一步利用深度學習演算法輔助新藥物研發，以節約研發過程中的人力和物力成本。

我們期待先進科學技術在醫療領域的進一步使用，通過使用資料模型對疾病的預測和診療效果以及醫療系統的資訊化整合，惠及全球千萬百姓。也感謝像戴婧媛女士這樣的研究者，進一步推動智慧醫療的發展。

蛋白質 人工智慧 癌症 糖尿病

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