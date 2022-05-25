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民政事務專員主講「社安福利101」講座

工商記者衛伯承／紐約訊

由社會安全局Jersey區域辦公室及聯合健康保險合辦的「社安福利101」講座，將於6月7日（星期二）上午11時，於線上舉行。民政事務專員將為民眾講解領取退休福利的時間、取得配偶福利的資格、取得殘障福利的資格、應該何時申請聯邦醫療保險(Medicare，俗稱「紅藍卡」)等。屆時將由聯合健康保險專員作即時國語翻譯，歡迎社區民眾踴躍參與。

線上「社安福利101」講座開始時，請使用以下Zoom ID加入會議即可：

Zoom會議ID：824 699 7872（無需密碼）；

電話(語音)收聽：1-929-205-6099，然後按8246997872#。

如果無法使用線上會議，民眾可以於當天上午，前往聯合健康保險以下資訊中心參加（請提前致電1-800-801-1900預留座位）：

．皇后區：法拉盛羅斯福大道136-02號3樓(新世界商城旁，側門電梯按3樓)；

．新州愛迪生區：1715 Route 27, Edison, NJ 08817(Festival Plaza)；

．新州博根：7 Broad Ave, Suite 301-A, Palisades Park, NJ 07650(Pine Plaza)。

聯合健康保險專業親切的華語團隊，在社區為當地居民提供一站式服務，從諮詢、選擇適合您的健保計劃至一對一會員服務，無論您是剛邁入65歲或是紅藍白卡持有者，聯合健康保險都歡迎您光臨服務中心，瞭解全面資訊並選擇最適合您的健康保險計劃。您也可以關注「聯合健保」微信公眾號，獲得更多專題講座資訊。

聯邦醫療保險 福利 健保

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