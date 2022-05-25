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端午節就是要「鮑」粽 香港銷量冠軍安記鮑魚豪氣登場

工商記者陳麗欣／紐約訊
低調又奢華的安記鮑魚粽，在家就能輕鬆做。
低調又奢華的安記鮑魚粽，在家就能輕鬆做。

馬上又是端午節了，在疫情逐漸明朗的情況下，總算可以用好心情來迎接這個重要節慶。在家吃「鮑」粽，一掃過去兩年的陰霾！由美國太子行代理、在台灣製造的安記鮑魚，正是您過節必備的上等好禮，太子行邀您一起嚐鮮。

除了因循傳統製作香包或是買現成做好的粽子來慶祝端午節外，若想更講究一點，也可以從食材開始做出屬於自己風味的粽子。例如低調又奢華的鮑魚粽，需先將粽葉清洗乾淨，將香菇、蝦米等下鍋爆香，加入少許醬油膏或胡椒調味；盛起後，將煮好的糯米下鍋，加入香菇水潤色後起鍋，在粽葉裡放入安記鮑魚口味以及香菇等餡料並摺好蒸熟，獨一無二的安記鮑魚粽就上桌囉。

安記鮑魚方便好用，不需要發泡或燉煮，完全沒有煮成橡皮筋的風險。安記鮑魚即開即食、口味多樣，有QQ紅燒口味、至尊干貝口味以及供喜歡吃辣朋友選擇的川湘麻辣口味，湯汁也能妥善運用，直接加入自製的肉粽中提味，另一半湯汁還能當作肉粽的淋醬。

想拜訪親友又不擅長做粽子也沒問題，安記紅燒鮑魚「鮑有禮」禮盒，完全不用傷腦筋要用什麼包裝或提袋，禮盒設計有把手，包裝又潮又討喜，大氣而不老氣。

美國太子行總代理、在台灣製造的安記鮑魚，現於全美各大亞洲超市和雜貨店發售，如：大華99、168超市、Weee!、德成行等；也可上網：popus.com，查詢售賣門店。

時尚大氣的安記鮑魚有各種口味與款式，大方又喜氣。
時尚大氣的安記鮑魚有各種口味與款式，大方又喜氣。

端午節 疫情 餡料

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